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Dizi

30 Aralık 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglere göre dün akşam en çok hangi dizi izlendi?

Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı belli oluyor. Çarşamba akşamı TRT 1'de Benim Adım Melek, ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz, TV 8'de ise Doğduğun ev kaderindir, FOX Tv'de Zümrüdüanka, Show Tv'de ise Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi yer aldı. dizisi yayınlandı. Reyting sıralaması; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki, Çarşamba reyting sonuçlarına göre Dün akşam en çok hangi dizi izlendi? 30 Aralık 2020 Reyting sonuçları

31 Aralık 2020 Perşembe 09:39 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 09:39
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30 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan Kuruluş Osman, Sadakatsiz,Doğduğun ev kaderindir, Zümrüdüanka ve Benim Adım Melek dizilerinin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Çarşamba akşamı reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? Dün akşam en çok hangi dizi izlendi?İşte 30 Aralık 2020 reyting sonuçları…

Çarşamba günü TRT 1'de Benim Adım Melek, ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz, TV 8'de ise Doğduğun ev kaderindir, FOX'ta ise Zümrüdüanka dizisi izleyenleri ile buluştu. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

30 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

30 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde olacaktır.

Geçen hafta Çarşamba reyting sıralaması ise şöyle;

Total'de 1.sırada ATV’de yayınlanan “Kuruluş Osman”, 2. sırada Kanal D’de ekrana gelen “Sadakatsiz”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da” programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Sadakatsiz”, 2.sırada “Kuruluş Osman”, 3.sırada “Sadakatsiz”in özeti yer aldı.

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