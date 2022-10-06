5 Ekim reyting sonuçları TİAK tarafından açıklanıyor. Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Fox TV'de Bir Peri Masalı, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de O Kız, TRT 1'de Mükemmel Eşleşme, Star Tv'de Gecenin Ucunda ve Show TV'de Çöpçüler Kralı seyirciyle buluştu. Peki Çarşamba reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 5 Ekim 2022 Çarşamba reyting sıralaması

5 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI

5 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Çarşamba akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada Bir Küçük Gün Işığı, ikinci sırada Total'de birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı. İşte çarşamba reyting sıralaması

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