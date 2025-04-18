5 sezondur yayındaydı... Gönül Dağı için beklenen karar verildi!

Gönül Dağı dizisi, 2020'den bu yana TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Anadolu'nun içten hikâyelerini güçlü oyuncu kadrosuyla anlatan Gönül Dağı dizisi için yeni sezon kararı netleşti. İzleyiciler, dizinin biteceği yönündeki söylentilerle endişelenmişti. Dizinin 174 bölümlük serüvenine yeni sezonda da devam edip etmeyeceği belli oldu. İşte sezon finaliyle ilgili tüm ayrıntılar...

GÖNÜL DAĞI DEVAM EDECEK Mİ?

TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı için beklenen karar sonunda açıklandı. İlk bölümünden bu yana duygusal ve içten öyküsüyle izleyicinin gönlünde yer eden dizi, yolculuğunu sürdürmeye hazırlanıyor.

Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ferdi Sancar ve Melis Sevinç gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi, her yaştan izleyiciye hitap ediyor. Gerek oyunculuk performansları, gerekse duygusal derinliğiyle Gönül Dağı, reyting sıralamalarında da üst sıralardaki yerini koruyor.

2020 yılında yayın hayatına başlayan ve 174 bölümü geride bırakan dizi, Anadolu'nun bağrından kopan samimi öyküleriyle dikkat çekiyor. Gedelli adlı küçük bir kasabada yaşayan üç kuzenin hayalleri, dostlukları ve aile bağlarını konu alan dizi, Cumartesi akşamlarının değişmez ekran yüzlerinden biri oldu.

174. BÖLÜMÜN ARDINDAN BEKLENEN KARAR GELDİ!

Dizinin hayranlarının uzun süredir merakla beklediği karar sonunda verildi. Gönül Dağı, 6. sezon onayını aldı ve yoluna devam edecek. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi 182. bölümle birlikte bu sezon finalini yapacak ve ardından yeni sezon için hazırlıklara başlayacak.

SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gönül Dağı 182. bölümüyle birlikte sezon finali yapacak. Bu da demek oluyor ki izleyiciler, yaz tatiline kadar Gedelli kasabasının hikâyelerini izlemeye devam edecek. Yeni sezonun ne zaman başlayacağı ise ilerleyen haftalarda netleşecek.

Gönül Dağı, ekranlardaki samimi dili ve kalplere dokunan hikâyesiyle yoluna devam ediyor. 6. sezon haberiyle izleyicilerini sevindiren yapım, Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizileri arasında şimdiden yerini almış durumda.