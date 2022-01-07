7 Ocak 2022 Aşk Mantık intikam var mı? Aşk mantık intikam 28. bölüm ne zaman yayınlanacak?

7 Ocak 2022 Cuma 12:39 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 12:39

7 Ocak 2022 Aşk Mantık iİtikam var mı? sorusu, dizinin takipçileri tarafından merak edildi. Başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı Aşk Mantık İntikam'ın 7 Ocak Fox TV yayın akışında yer almaması izleyenleri meraklandırdı. Dizinin yayın saatinde bu hafta Recep İvedik 4 filmi yer aldı. Peki Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? Aşk mantık intikam 28. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

7 OCAK 2022 AŞK MANTIK İNTİKAM VAR MI?

Aşk Mantık İntikam dizisi bu hafta yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. FOX Tv yayın akışında dizinin yayınlanması gereken saatte Recep İvedik 4 filminin yer aldığı götrüldü.

AŞK MANTIK İNTİKAM 28. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

No:9 Productions imzalı, Güney Kore yapımı olan Cunning Single Lady dizisinden uyarlanan Aşk Mantık İntikam yayın macerasına ara verdi.

Yılbaşı dolayısı ile tatil yaptığı ön görülen dizinin artan koronavirüs vakalarının da eklenmesiyle yeni bölümünün ise 21.01.2022 Cuma akşamı yayınlanması bekleniyor.

Aşk Mantık İntikam'ın ekranlara gelen son bölümünde Ayaz'ın Ozan'a Atlas'ın oğlu olduğunu söylemesi damga vurmuştu. Bu hafta dizinin yayınlanmaması nedeniyle gözler Aşk Mantık İntikam 28. bölüm fragmanına çevrildi.

AŞK MANTIK İNTİKAM 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk Mantık İntikam'ın 28. bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümün ve fragmanın ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.Önümüzdeki hafta cuma akşamı yeni bölümün ekrana gelmesi bekleniyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayaz'ın teklifiyle köşeye sıkışan Esra her şeyi Ozan'a anlatmaya karar verir. Bunu öğrenen Çınar, Esra ve Atlas'ı kaybetmemek için Ayaz'a geri çeviremeyeceği bir teklifte bulunur. Çağla ise Ozan'ı boşanmaktan vazgeçirmek için Ela'yı kullanmaktan çekinmez. Çınar'ın Ayaz'la birlikte kurduğu oyun Ozan'ın hiç beklemediği bir anda gerçeklerle karşı karşıya gelmesine neden olacaktır.