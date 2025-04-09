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Dizi

8 Nisan reyting sonuçları | Mehmed: Fetihler Sultanı, Bahar, Kral Kaybederse reyting sıralaması

Reyting sonuçları, salı günü ekrana gelen iddialı yapımların izleyicisi tarafından merak ediliyor. Dün akşam; Mehmed: Fetihler Sultanı, Bahar ve Kral Kaybederse dizileri izleyici karşısına geçti. Aynı saatlerde TV8'de Survivor All Star programı ekrana geldi. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 8 Nisan 2025 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması…

9 Nisan 2025 Çarşamba 07:38 - Güncelleme:
8 Nisan reyting sonuçları | Mehmed: Fetihler Sultanı, Bahar, Kral Kaybederse reyting sıralaması
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Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. 8 Nisan 2025 Salı akşamı Survivor programı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Bahar ve Kral Kaybederse dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 8 Nisan 2025 dünün reyting sonuçları tablosu...

8 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyon ekranlarında her Salı birçok dizi, film ve program izleyiciyle buluşuyor, medya gündemini yakından takip edenler ise bu yapımların reyting sonuçlarını merak ediyor.

Dün akşam Kanal D'de Hızlı Ve Öfkeli 7, NOW TV'de Recep İvedik 7, TRT 1'De Mehmed: Fetihler Sultanı, Show TV'de Bahar dizisi, Star TV'de Kral Kaybederse dizileri ve TV8'de ekrana gelen Survivor All Star programı reyting yarışına katıldı.

8 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları saat 10.30'dan sonra belli olacak.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Bayramın son günü Total grubunda TV8 ekranlarının favori yarışması Survivor zirvede yer aldı. İkinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber yer aldı.

AB ve ABC gruplarında zirveyi yine Survivor kaptı. Şarkılar Bizi Söyler programı ise iki kategoride de üçüncü sıraya yerleşti.

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