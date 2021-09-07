ABD'den sonra ikinciyiz! Türkler hayran bıraktı: Türkiye bir güç merkezi...

AA 7 Eylül 2021 Salı 11:44 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 11:44

Türk dizilerinin dünya çapındaki başarısını yakından takip eden Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), bu sektöre yeni açılımlar kazandırmak için ilk iş birliğini İspanya ile yapacak.

Bu kapsamda HİB'in organizasyonu, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinin katkılarıyla 8-9 Eylül'de İstanbul'da Türk ve İspanyol dizi ve film sektörü temsilcileri bir araya gelecek.

İspanya'dan aralarında devlet televizyonu RTVE'nin de olduğu 5 firma (RTVE, Atresmedia, Secuoya, TVG ve ETB) Türk televizyon kanalları ve yapımcıları ile toplantılar yaparak sektörde yeni alımlar ve iş birliklerini ele alacak.

İspanyol televizyon kanallarının, dizilerin yanı sıra belgesel, çocuk programları gibi farklı konularda da Türk firmalarıyla yeni iş birliğine açık oldukları belirtiliyor.

HİB'in de televizyon sektöründeki Türk firmalarını teşvik edici ve yabancı meslektaşlarıyla bir araya getirmeyi hedef alan organizasyonları İspanya ile başlattıktan sonra gelecekte dünyanın dört bir yanından birçok ülkeyle devam ettirmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

- TÜRK DİZİLERİNİN İSPANYA'DAKİ GELİŞİMİ

İlk olarak 2018 yılında "Fatmagül'ün Suçu Ne?" ile Türk dizileriyle tanışan İspanyol halkı şimdiye kadar 20'yi aşkın Türk dizisi izledi.

İstatistiklere göre 2018 yılında İspanyol televizyonlarında Türk dizilerinin kapladığı alan 461 saat iken 2020'de 3 bin 286 saate çıktı.

Antena 3 adlı özel televizyon kanalının, "Kadın", "Kızım" ve son olarak "Masumlar Apartmanı" adlı dizileri en çok izlenen saat dilimlerinde (prime time) yayımlamaya başlaması da Türk dizileri için İspanya'da yeni bir kapı açtı.

İspanyol basını, Türk dizilerinin ülkede ilk defa en çok izlenen saat dilimlerinde yayımlanmasını "başarıyla sonuçlanan bir risk" olarak yorumladı.

Kadın dizisi, haftanın üç günü yayımlanarak ortalama 2 milyon izleyici ve yüzde 16,9'luk izleyici payıyla başarılı bir sezon geçirdi.

Türk dizlerinin İspanyol televizyon kanallarında büyük bir rekabete yol açtığını yazan El Pais gazetesinde ağustos ayında yayımlanan bir haberde de şu değerlendirme dikkati çekti:

"Türk dizilerindeki başarıların anahtarı, izleyicilerin kolayca kendileriyle özdeşleştirebileceği kahramanların olması, evrensel duygusal çatışmaları işlemesi ve zamana yayılabilen, kendini geliştiren hikayelerin olması olarak sıralanabilir. Son 10 yılda dünya çapında başarı elde eden Türk dizileri, dünya dizi sektöründe ABD'den sonra en fazla ihracat yapan bir güç merkezi haline geldi."

Türk dizilerini yakından takip eden, Türk aktör ve aktrislerine özel ilgi gösteren İspanyollar, dizilerle ilgili görüşlerini sosyal paylaşım sitelerinde de sık sık paylaşıyor.

İspanyolların bu diziler sayesinde Türk kültürünü daha yakından tanımaya başladığı, Türkçeye olan ilginin de arttığı görülüyor.