28 Eylül 2021 Salı 23:54 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 23:54

Ada Masalı 15. bölüm izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı'nın yeni bölümü Star Tv'de yayınlandı. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı 15. bölümde Haziran ve Poyraz geri dönülmez bir yola giriyor. Haziran, adadan gitmeye karar veriyor. Poyraz bu durumda ne yapacak? Ada Masalı 15. bölüm full izleme sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz. Ada Masalı 15. bölüm izle Puhutv!

ADA MASALI 15. BÖLÜM İZLE PUHUTV!

Ay Yapım'ın sevilen yaz dizisi Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Aksel Bonfil kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. 'Ada Masalı', çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz'ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.

ADA MASALI 16. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

'Ada Masalı', çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz'ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.

ADA MASALI 15. BÖLÜM ÖZETİ

Star Tv'nin sevilen yaz dizisi Ada Masalı 15. bölümde Kırlangıç adası, ayrılıklara, kavuşmalara, yeni dostluklara ve herkesin hayatında bolca karmaşaya gebedir.

Haziran ayrılık acısıyla yanıp kavrulmaktadır. Ancak bu ayrılık Haziran kadar Poyraz'ı etkilemiş gibi görünmemektedir. Haziran kendisi kadar acı çekmediğini düşündüğü Poyraz'ın fabrikayı da satışa çıkardığını öğrenince iyice sinir olur.

Poyraz, Haziran ile bütün bağlarından kurtulmaya çalışıyor gibidir.

Yaşadığı ayrılığın üzerine bir de iş teklifi alması Haziran'ın kafasını iyice karıştırır. Sanki etrafındaki her şey ve herkes onu adadan uzaklaştırmaya çalışıyor gibidir. En çok da Poyraz...

Bütün bunların bir tesadüf mü yoksa birinin planı mı olduğunu merak eder Haziran.

Diğer yandan Poyraz, Aliye'nin kendisinden gizli borçlarını ödediğini öğrenir. Bu hamle Aliye'nin hayrına sonuçlanmayacaktır.

İdil yüzünden sürekli Poyraz'a karşı bilenen Batu yeni planlar peşindedir. Poyraz'ın hayatını zorlaştırmak için attığı adımlar onu bir İstanbul yolculuğu yapmaya sürükleyecektir.

İdil ise artık bir dönemin sonuna yaklaştığının farkındadır, kalbinin başka biri için attığını kabullenmek ise o kadar kolay olmayacaktır.

Adaya gelen bir misafir sayesinde gerçek duygularıyla yüzleşen Biricik, Melisa ve Alper ile düşmanlığı ve kendi mutluluğu arasında bir seçim yapacaktır. Bu seçim hem Biricik için hem de Melisa ve Alper için yeni bir sayfanın açılmasına yarayacaktır.

Poyraz'ın gerçek duygularını öğrenmeye çalışan Haziran son çareyi iş teklifini kabul edip adadan gitmekte bulacaktır. Poyraz'ın onu durduracağını, gitmesine engel olacağını ümit etmektedir hep...

Oysa Poyraz bir süredir aşkının mutlu ve özgür olması için acısını kalbine gömmeyi tercih etmiştir. Haziran'ın iyiliği için verdiği bu karar iki sevgilinin geri dönülmez bir yola girmesine sebep olacaktır.

Ay Yapım'ın sevilen yaz dizisi Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Aksel Bonfil kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor.