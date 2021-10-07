7 Ekim 2021 Perşembe 10:49 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:49

Ada Masalı, 16. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı'nın çekimleri İzmir'in Sığacık köyünde yapılıyor. Ada Masalı 16. bölümde bütün adayı tehdidi altına alan ortak bir düşman, tüm kırgınlıkların, küslüklerin, çatışmaların bir süreliğine askıya alınmasını gerektirecektir. Ada Masalı 16. bölüm full izleme sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz. Ada Masalı 16. bölüm izle Puhutv!

ADA MASALI 16. BÖLÜM İZLE PUHUTV!

Ada Masalı 16. bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitleyecek. Star Tv'de yayınlanan dizi 5 Ekim 2021 Salı akşamı saat 20.00'de...

Ay Yapım imzalı Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Ali Bilgin otururken, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.

ADA MASALI 16. BÖLÜM ÖZETİ

Star Tv'nin sevilen yaz dizisi Ada Masalı 16. bölümde Haziran ve Poyraz iki yabancıdır artık... Onların arasındaki bu gerginlik etraflarındaki herkesi de etkisi altına alacaktır. Bir de bunun üzerine Batu'nun otele ortak olduğunun öğrenilmesi ortalığı iyice karıştırır.

Ancak bütün adayı tehdidi altına alan ortak bir düşman, tüm kırgınlıkların, küslüklerin, çatışmaların bir süreliğine de olsa askıya alınmasını gerektirecektir.

Doygun'un adaya gelişi herkesi hazırlıksız yakalayacaktır. Bu sırada adanın tek beklenmedik ziyaretçisi Doygun değildir.

Gizemli bir kadın, ada sokaklarında dolaşmaya başladığında, onu tanıyanlar Poyraz için bir fırtınanın yaklaşmakta olduğunu anlarlar.

Poyraz ve Haziran, bu gizemli kadın yüzünden büyük bir sınavın eşiğine adım adım yaklaşıyordur.

Ada Masalı'nın çekimleri İzmir'de gerçekleşiyor.

Ay Yapım'ın sevilen yaz dizisi Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Aksel Bonfil kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. 'Ada Masalı', çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz'ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.