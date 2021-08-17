17 Ağustos 2021 Salı 23:48 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 23:48

Ada Masalı 9. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı'nın çekimleri İzmir'in Sığacık köyünde yapılıyor. Ada Masalı 9. bölümde Haziran, Hakan'la karşı karşıya kalmıştır. Poyraz, Haziran bu işin sonunda birbirlerine daha da bağlanacaktır. Star Tv'de yayınlanan Ada Masalı 9. bölümü izlemek için haberimizdeki Ada Masalı 9. bölüm full izleme Puhutv linkine tıklayın. Ada Masalı 9. bölüm izle Puhutv!

ADA MASALI 9. BÖLÜM FULL İZLE STAR TV!

Ay Yapım imzalı Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Ali Bilgin otururken, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.

ADA MASALI 9. BÖLÜM İZLE PUHUTV!

Star Tv'nin sevilen yaz dizisi Ada Masalı 9. bölümde Haziran, Hakan'la karşı karşıya kalmıştır.

Poyraz, Haziran'ın çığlıklarını duyduğunda ikiliyi bulmakta gecikmez. Haziran da Poyraz da arbedede yaralanırlar.

Poyraz, Haziran için o kadar endişelenir ki hisleriyle ve son aylarda yaşananlarla ilgili kendiyle yüzleşmek zorunda kalır.

İdil, Zeynep'le Latif'in düğününü engellemeye kararlıdır. Haziran da bu evliliği onaylamaz. Bu sırada gizemli biri oteldeki suit odayı iki aylığına kiralar.

Ancak hiçbir şeyi beğenmediğinden Haziran ve Poyraz odayı baştan yaratmak zorunda kalır.

Bunun için çıktıkları yolculukta ömürlerinin sonuna kadar unutamayacakları Elsa Hanım'la tanışırlar.

Elsa Hanım, Poyraz ve Haziran'a asla unutamayacakları bir şey öğretir.

Poyraz, Haziran'la konuşmaya hazır olduğunu hissettiği anda harekete geçer ancak bu sırada odayı tutan kişi de otele giriş yapar.