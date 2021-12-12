12 Aralık 2021 Pazar 12:43 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 12:43

Star Tv'nin sevilen aşk dizisi Ada Masalı, 25. bölümüyle final yaparak izleyicisine veda etti. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı dizinin son bölümde Haziran ile Poyraz çifti nikah masasına oturuyor. Alper ve Melisa'nın hayatında ise yepyeni bir dönem başlayacaktır.Ada Masalı final bölümünü full izleme sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz. Ada Masalı son bölüm izle Puhutv!

ADA MASALI 25. SON BÖLÜM (FİNAL) KONUSU;

Ada Masalı final bölümü izleyiciyle buluştu. Star TV ekranlarında yeni başlayan Ada Masalı 25.bölüm ile final kararı aldı. Yaz sezonunda dikkat çeken yapımlar arasında yer alan yapım istediği izlenme oranına erişemedi ve ekranlara veda kararı aldı.

Ada Masalı'nın final bölümünde Haziran ile Poyraz'ın evlenme kararı artık hayata geçmek üzeredir.

Karşılarına çıkan tüm engellere rağmen birbirlerinden vazgeçmeyen ikilinin evlenmeden önce aşmaları gereken son bir sorun kalmıştır.

Haziran ile Poyraz'ın İstanbul'a taşınacakları haberi Kırlangıç Adası'nda hızla yayılırken Sadık ablası Suzan'la başa çıkmanın yolunu bulur.

Hasan'ın babası olduğunu öğrenen Nehir herkesten kendini uzaklaştırırken yıllar sonra babasıyla karşılaşması genç kızın hayatını tamamen değiştirecektir.

Selma kızı için endişelenmeye devam ederken Fatih Hasan'la yüzleşir. Alper ve Melisa'nın hayatında ise yepyeni bir dönem başlayacaktır.

Ay Yapım'ın sevilen dizisi Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Ayyapım Tasarım Merkezi kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. Ada Masalı, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz'ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.

Star Tv ekranlarında yayınlanan Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Aksel Bonfil kaleme aldı. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstlendi.

OYUNCULAR

Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan, İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz, Bedia Ener