Ada Masalı ne zaman başlıyor? Ada Masalı konusu ve oyuncuları

11 Haziran 2021 Cuma 11:59 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 11:59

Ada Masalı dizisi ekran yolculuğuna başlıyor. Yaz aşkının ekranlara taşınacağı Ada Masalı dizisi hakkında detaylar merak ediliyor. Star'ın yeni dizisi 'Ada Masalı' seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrolünü paylaştığı Ay Yapım'ın romantik yaz dizisi 'Ada Masalı'ndan yeni bir tanıtım yayınlandı. Peki Ada Masalı ne zaman başlıyor? İşte Ada Masalı konusu ve oyuncuları

ADA MASALI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrolünü paylaştığı Ay Yapım'ın yeni romantik yaz dizisi 'Ada Masalı', 15 Haziran Salı günü saat 20.00'de Star'da başlıyor.

ADA MASALI DİZİSİNİN KONUSU

Ada Masalı dizisinde şehir hayatını seven 'Şehirden başka bir yerde yaşayamam, kendimi kaybedecek kadar da âşık olamam' diyen Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile arazisini satmaya ikna etmeye geldiği doğma büyüme adalı olan Poyraz'ın (Alp Navruz) hikayesi anlatılacak.

ADA MASALI OYUNCULARI

Başrollerinde; Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken senaryosunu ise Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu kaleme alıyor.

ADA MASALI 1. BÖLÜM FRAGMAN

Çekimleri İzmir'de devam eden dizinin ekibi, masalsı bir aşk hikayesini izleyenlere aktarmak için gün sayıyor. Yaz akşamları seyirciyi televizyonlarının başından alıp büyülü bir ada atmosferine götürecek olan Ay Yapım'ın yaz dizisi 'Ada Masalı'ndan yeni bir tanıtım yayınlandı.





ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi İzmir'in Sığacık ilçesinde ve Selçuk'ta çekiliyor.

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı dizinin yayınlanan tanıtımında; adaya iş sebebiyle gelen Haziran ile adalı Poyraz'ın hayatlarından kesitler sunulurken, aynı zamanda ikili arasında filizlenecek aşkın başlangıcı olan anlar da gözler önüne seriliyor.

Bambaşka hayatlara ve zıt karakterlere sahip Haziran ve Poyraz'ın adada kesişen kaderlerini keyifli bir dille anlatacak olan 'Ada Masalı', seyirciyi evlerinden alıp sımsıcak bir yolculuğa çıkartacak.