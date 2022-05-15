Adı Sevgi 10. bölümüyle atv'de ekrana geldi. Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini ise Sadullah Celen'in yaptığı Adı Sevgi dizisinin 10. bölümüne Macide'nin Elif'e söylediği "Sonunda gene kaybeden sen olacaksın!' sözü damga vurdu. Adı Sevgi 10 bölümde Emir ve Elif arasında neler yaşanacak? Adı Sevgi 10 bölümü full izlemek isteyenler için yeni bölüm tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

ADI SEVGI 10 BÖLÜM FULL IZLE!

Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme alıyor.

ADI SEVGİ 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Adı Sevgi dizisinin 10. bölümünde Emir ve Elif, Volkan'ın Zeynep'le kaçmasını engellemek için onların peşine düşer. Ancak Volkan'ın hedefinde bu kez Emir vardır. Emir'i vuran Volkan, bir an önce yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanır.

Emir'in verdiği yaşam savaşı, Elif'i derinden etkiler. İkisi de duygularını saklayamaz.

Öte yandan Zeynep'in Volkan'la kalan son bağı, boşanma davasıyla kopmak üzeredir.

Volkan'ın itirazsız boşanması için Emir elindeki kozu kullanırken, Volkan yaptıklarından pişman olduğunu düşündüren sinir bozucu bir oyuna girişir.

Bu arada Leyla, Doğukan'la ilgili gerçekleri saklamak istese de Şükran ve Ferdi'nin bu sırrı öğrenmesiyle işler kontrolden çıkar.

Macide, Ekrem'in bir oğlu daha olduğunu öğrendiğinde ne kadar tehlikeli olduğunu kanıtlayacaktır.

Gülendam ise Sarpça'dan ayrılmak için ihtiyacı olan paraya Volkan'ın teklifiyle kavuşur...