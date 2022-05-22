Adı Sevgi, final bölümüyle son kez ekrana geliyor. Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini ise Sadullah Celen'in yaptığı dizi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayınca final kararı alındı. Adı Sevgi dizisinin 11. bölümünde Emir, Elif'e evlenme teklifi eder. Elif ne cevap verecek? Adı Sevgi 11. bölümü full izlemek isteyenler için final bölümü tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

ADI SEVGI 11. BÖLÜM FULL IZLE (FİNAL)

Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldı. Müzikleri ise Kalan Müzik/Engin Arslan yaptı.

ADI SEVGİ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Adı Sevgi dizisinin11. final bölümünde Elif ve Belkıs'a Macide'nin hazırladığı tuzak, Emir'in gelecekle ilgili kararlarını belirginleştirir.

Emir, Elif'e evlenme teklif etmeyi düşünürken evde büyük bir kriz patlak verir. Doğukan'la görüşülmesine izin verilmeyen Esma, evi terk edip Elif'e sığınır.

Volkan ve Macide ise Ekrem'in "isimsiz" oğlunun kim olduğunu öğrenmeye çalışmaktadır. Ancak Ekrem'in dönüşü büyük sırrı ortaya çıkarır.

Gülendam'ın hala Volkan'la işbirliği yaptığı anlaşılınca, Zeynep'in yurtdışına gitmesine karar verilir. Zeynep mutlu bir geleceğe kavuşurken Volkan zorlu bir kararın eşiğine gelir.

Bir yandan babasıyla yıllara dayanan hesaplaşması Doğukan üzerinde kendini gösterirken, diğer yandan Zeynep'in gidişi onu köşeye sıkıştırmıştır.

Elif ve Emir'in verdiği savaş sonucunda; Volkan ve ailesinin yarattığı etki sona erecek ve kasabadaki herkesin hayatı tekrar şekillenecektir...