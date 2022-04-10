Adı Sevgi 5. bölümüyle atv'de ekrana geldi. Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini ise Sadullah Celen'in yaptığı Adı Sevgi dizisinin 5. bölümüne Volkan'ın "Baba beni seviyor musun?" sözü damga vurdu. Adı Sevgi 5 bölümde Emir'in baskısı, Ekrem ve Volkan arasında hem geçmişteki büyük sırrı ortaya döken hem de Baykaraların gelecekteki varlığını tehdit eden bir hesaplaşmaya neden olur. Adı Sevgi 5 bölümü full izlemek isteyenler için yeni bölüm tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldı. Müzikleri ise Kalan Müzik/Engin Arslan yaptı.

ADI SEVGİ 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Adı Sevgi dizisinin 5. bölümünde Zeynep'in özgürlüğü, Emir'in Ekrem'e vereceği cevaba bağlıdır.

Ekrem; Volkan ve Zeynep'i ayırmak için kolları sıvarken, Emir'in ağabeyiyle bir araya gelişi Elif'in ona karşı güvenini sarsar.

Emir'in ise Elif ve Levent'in birlikte attığı adımlara karşı haklı bir şüphesi vardır. Ancak aralarındaki çatışmalara rağmen Zeynep için iş birliği yapmak zorunda kalırlar.

Macide'nin Zeynep üzerindeki baskısı iyice artarken, il çapında düzenlenecek bir yarışmaya gizlice katılması için de herkes seferber olur.

Elif, içi acısa da öğrencileriyle birlikte Zeynep'i ikna edecek zorlu bir yöntem bulur.

Öte yandan Gülendam, bundan sonra aynı evde yaşadığı Esma'yı çileden çıkarır. Doğukan'ın gerçek duygularından habersiz olan Esma ise hırsını ondan çıkarır.

Emir'in baskısı, Ekrem ve Volkan arasında hem geçmişteki büyük sırrı ortaya döken hem de Baykaraların gelecekteki varlığını tehdit eden bir hesaplaşmaya neden olur.

Baykaraların bütün engellerine rağmen Zeynep; Elif'in ve arkadaşlarının desteğiyle yarışmaya gizlice katılıp kazanabilirse tekrar büyük bir umut ışığı belirecektir...