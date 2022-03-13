Adı Sevgi oyuncuları kimlerdir? Adı Sevgi dizisi oyuncuları ve konusu

13 Mart 2022 Pazar 16:06 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 16:06

Adı Sevgi oyuncularının kim oldukları, dizinin ilk bölümünün ekrana gelmesiyle merak edildi. Atv ekranlarında yayınlanacak olan dizinin Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen, senaryosunu ise Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme alıyor. Peki Adı Sevgi oyuncuları kimlerdir? Adı Sevgi dizisi konusuve oyuncu kadrosu

Adı Sevgi dizisi ilk bölümüyle 13 Mart Pazar akşamı Atv'de ekrana geliyor. Gerçek yaşamda örneklerine sıkça rastladığımız toplumsal sorunlara vurgu yapan "Adı Sevgi" dizisi; başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle büyük beğeni toplayacak.

Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldı. Müzikleri ise Kalan Müzik/Engin Arslan yaptı.

ADI SEVGİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı "Adı Sevgi"nin oyuncu kadrosunda Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü ve Berfu Öngören yer alıyor.

ADI SEVGİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

"Adı Sevgi", hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılık, sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.

Mesleğine tutkuyla bağlı genç lise öğretmeni Elif Türkkan'ın Sarpça'ya gelişi, bu küçük ilçede yaşayan herkesin hayatında bir dönüm noktası olur. Elif burada hayatının baharındaki Zeynep'in çaresizliğiyle tanışınca ona kol kanat gerer. Böylece Zeynep'in evlenmeye zorlandığı güçlü Baykara ailesinin veliahdı Volkan ve Sarpça'nın üzerine kâbus gibi çökmüş olan bu aileyle tek başına bir savaşa girişir. Elif zamanla kendisi dışında bir kişinin daha ilçenin makus talihini değiştirmek için uğraştığını fark edecektir. Kendi ailesine sırtını dönmüş olan gizemli Emir Baykara'yla karşılaşması Elif için kafa karıştırıcı olur.

Ancak Elif için her şeyden önce gelen bir şey vardır. Öğrencileri için verdiği aralıksız mücadele sayesinde Zeynep'le başlayıp, Esma, Doğukan, Arda, Cem, Gülendam, Fidan ve daha pek çoklarının geleceğe umutla bakmasını sağlayacaktır. Adı Sevgi, öğrencileri için her şeyi göze alabilecek genç bir kadının, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla öğrencilerde, ailelerde ve bütün ilçede yarattığı değişimi anlatır.

ADI SEVGİ OYUNCU KADROSU

YUNUS EMRE YILDIRIMER

Emir Baykara

Bölgenin hayırsever iş insanı merhum Muzaffer Baykara'nın en küçük oğlu, karizmatik ve etkileyici bir adam. Yıllar önce yurtdışında eğitimini tamamlarken, babasının ölümünün ardından ele geçirdiği gücü zorbalıkla kullanan ağabeyi Ekrem Baykara ve onun etrafında toplanmış ailesine karşı savaş açıyor. Emir vicdanı ve dürüstlüğü en temel ilkesi yaparak ilçeye adalet ve aydınlık getirmek, ailesinin gerçek değerlerini yeniden ilçeye kazandırmak için uğraşıyor. Emir'in yolu, verdiği bu savaşta ilçeye yeni atanan lise öğretmeni Elif'le kesişiyor. Elif'le yaşadığı büyük ve çatışmalı aşk onun yolunu daha da belirginleştiriyor.

GIZEM GÜNEŞ

Elif Türkkan

İlçeye yeni atan idealist Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni. Etrafına ilham veren, azimli, değerlerine bağlı, güzel ve zarif bir genç kadın... Aynı zamanda zorluklar içinde geçen bir çocukluktan kendini var eden güçlü ve yılmaz bir savaşçı. Sarpça'ya geldiği anda okulun en başarılı öğrencisi Zeynep'in çaresizliğine umut olarak başladığı onurlu ve sevgi dolu mücadelesiyle öğrencilerini, onların ailelerini ve hatta içinde bulunduğu bölgeyi değiştirmekte öncü oluyor. Hayatında hiç tatmadığı bir duyguyu Emir'de bulduğunda zorlu ve çatışmalı büyük bir aşkın içine düşüyor.

MERT DOĞAN

Volkan Baykara

Baykara ailesinin son kuşaktaki tek oğlu, annesinin sürekli övdüğü ve şımarttığı, babasının sürekli yerdiği, geçmişindeki büyük sırrın da etkisiyle ruhen sakatlanmış bir genç adam. Umursamaz, dediğim dedik bu adam Zeynep'in masumiyetinden etkilenip onu bir takıntı haline getirirken dengesini neredeyse tamamen kaybetmiş durumda. Akıldışı bir şekilde Zeynep'in onun hislerine karşılık vereceğine inanıyor. Konu Zeynep olduğunda herkesi, kendi hayatını bile harcamayı göze alıyor.

ASYA KASAP

Zeynep Aydan

Okulun en başarılı öğrencisi, annesinin güzel kalpli, zor kaderli kızı... Pırıl pırıl masumiyet timsali bir genç kız ve çok şey başarabilecek gözde bir öğrenciyken, bölgenin güçlü ailesi Baykaraların oğlu Volkan Baykara'nın saplantılı aşkının hedefi oluyor. Zeynep'in tek isteği ise tıp fakültesinde okuyup doktor olmak. Ancak Zeynep'in hayalleri Baykara ailesi tarafından, kendilerinin bütün gücünü sarsacak bir başkaldırı olarak görülüyor. Hayata dair bütün umudu sönen bu kızın imdadına yetişen ise okula yeni gelen öğretmeni Elif oluyor.

FATIH AL

Ekrem Baykara

Baykara Ailesi'nin "otoriter" ve "pragmatist" lideri, Emir ve Leyla'nın ağabeyi, Macide'nin eşi, Volkan'ın babası... Ele geçirdiği mal varlığıyla, Sarpça'nın en çok çekinilen, en güçlü adamı haline gelmiş. Kardeşi Emir'le aralarındaki rekabet o gün olanlar nedeniyle düşmanlığa dönüşmüş. Ekrem elindekileri bir yandan Emir'e karşı korumak diğer yandan karısı Macide ve oğlu Volkan'ın aşırılıklarına rağmen ailesini bir arada tutmak zorunda.4

NİHAN BÜYÜKAĞAÇ

Macide Baykara

Baykara Ailesi'nin "güçlü" hanımı, Ekrem Baykara'nın "etkili" eşi, Volkan'ın "oğluna tutkun" annesi... Fakir bir aileden gelip Ekrem'le evlenince aileye gelin olmuş sonra da hırsıyla ailenin varlığını kocasıyla birlikte ele geçirmeyi başarmış. Tırnaklarıyla kazıyarak aştığı zorluklardan sonra ulaştığı konumda artık itaat istiyor. Kıymetlisi oğluna ve kendisine karşı yapılacak her hamleye ise en ağır şekilde karşılık vermekten çekinmiyor.

MEHTAP BAYRI

Şükran Özer

Baykara Ailesi'ne ait evin "eli maşalı" sorumlusu, Macide'nin sağ kolu, Ferdi ve Fidan'ın "hünerli" annesi... Macide'nin güvenini kazanmayı bildiği gibi nerede ne şekilde davranacağını da iyi bilen bir kadın... Özgüvenli, maharetli ve pratik zekalı... Oğlu Ferdi'yi kendisi gibi açıkgöz yetiştirmeyi başarmış olsa da kızı Fidan'ın zayıf karakteri ve sakarlığı Şükran'ın tahammülünü oldukça zorluyor.

HANDE KAPTAN

Özlem Taşçı

Okulun "yılgın" İngilizce öğretmeni, Elif'in "zorlayıcı" ev arkadaşı, Levent'in "kaprisli" nişanlısı... İlgi alanına giren konularda bir hayli becerikli, hırslı ve çekici bir kadın. Ancak bu küçük ilçe ve öğrencilerin sorunlu halleri oldukça sinirini bozmuş durumda. Zaten buraya katlanmasının tek nedeni de nişanlısı Levent. Elif ile ev arkadaşlıklarının başlamasıyla farklı karakterdeki iki kadının farklı alanlardaki çatışması da başlamış oluyor.