Ağlama Anne 7.yeni bölüm fragmanı Ağlama Anne son 6.bölüm izle ATV’de

Ağlama Anne 7.yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Ağlama Anne son 6.bölüm izle ATV’de! Dizi severleri ekran başına kilitleyen Ağlama Anne son bölümde şoke etti. Ağlama Anne yeni bölüm fragmanı damga vurdu. Ağlama Anne 6.bölümde Alev ve Ali Osman, Zeynep'i okuldan atılmaktan kurtarabilecek midir? Öte yandan Adnan'ın boşanma davası açtığını öğrenen Özlem ise tekrar hareketlenir. Bu kez tüm ailenin kucağına bombayı bırakmıştır. Büyük bir zan altında kalan Damla'yı Adnan temize çıkarmanın peşine düşer. Ancak yaptığı hamle sonucunda Zeynep'in hayatı hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktır. Ağlama Anne son bölümde Ali Osman arkadaşı Serçe’ye Alev’e olan aşkını anlatır. Ondan akıl danışır. Bu arada Alya uyanmıştır. Alya babasına o hapları neden içtiğini anlatır. Adnan deliye döner. Özlem’e Alya’ya bir daha yaklaşmamasını söyler. Alev sokakta babasına ona bir borcu olduğunu, ona bu hakkını helal etmeyeceğini söyler. Babası ona ne hakkı olduğunu sorar. Alev çılgına dönmüştür. “Analık hakkımı sen aldın elimden!” diyerek babasının arkasından Zeynep’i alacağını haykırır.

AĞLAMA ANNE 6. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Zeynep'in yaşadığı talihsiz olayın yankıları devam etmektedir. Adnan ve Damla da Zeynep'in başına gelenlerin sorumlusunun Özlem olduğunu öğrenir. Damla, Alev'in de etkisiyle Adnan'dan uzak durmaya karar verir. Adnan, çevrelerinde olduğu sürece Zeynep'in zarar görmeye devam edeceğini düşünmektedir. Olay, okulda da bomba etkisi yaratmıştır. Disiplin kurulu tarafından Zeynep'e soruşturma açılmış ve savunması istenmiştir.

Alev ve Ali Osman, Zeynep'i okuldan atılmaktan kurtarabilecek midir? Öte yandan Adnan'ın boşanma davası açtığını öğrenen Özlem ise tekrar hareketlenir. Bu kez tüm ailenin kucağına bombayı bırakmıştır. Büyük bir zan altında kalan Damla'yı Adnan temize çıkarmanın peşine düşer. Ancak yaptığı hamle sonucunda Zeynep'in hayatı hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktır.

AĞLAMA ANNE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 5. BÖLÜM ÖZETİ…

Alev’in eve gelmesi, babası Hasan’ı deliye döndürüyor. Alev’in üzerine yürüyen Hasan tokat atıyor ve onu evden kovuyor. Bu sırada Necmiye Hanım, Zeynep’e Alev’i tanıştırırken teyzesi Güneş olduğunu söylüyor. Damla babasına “Zeynep benim kızım ama o da annesi” diyor.

ALYA HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Bu arada Alya hastanede yaşam savaşı vermektedir. Özlem olayların sorumlusu olduğunu unutmuş bir şekilde hastaneye koşuyor. Olanı biteni öğrendiğinde kendisinin suçu olmadığını ona birşey olursa yaşayamayacağını söylüyor. Necmiye hanım ve Alev’in evine gelir. Kızına nasihatlerde bulunur.Alev annesine kızı Zeynep’in ona anne demeden ölmeyeceğini ve onun karşısına çıkacağını söyler.

“BANA BİR BORCUN VAR”

Ali Osman arkadaşı Serçe’ye Alev’e olan aşkını anlatır. Ondan akıl danışır. Bu arada Alya uyanmıştır. Alya babasına o hapları neden içtiğini anlatır. Adnan deliye döner. Özlem’e Alya’ya bir daha yaklaşmamasını söyler. Alev sokakta babasına ona bir borcu olduğunu, ona bu hakkını helal etmeyeceğini söyler. Babası ona ne hakkı olduğunu sorar. Alev çılgına dönmüştür. “Analık hakkımı sen aldın elimden!” diyerek babasının arkasından Zeynep’i alacağını haykırır.

HASAN RAHATSIZLANIYOR

Alev’in söyledikleri yol boyunca Hasan’ın kulaklarında yeniden çınlar. Durumu pek iyi değildir. Alev ise gözyaşları içinde evine gelir. Annesi olanı biteni öğrenmeye çalışır. Annesinden bir kere de arkasında durmasını ister. Annesine Zeynep’in gerçekleri öğreneceğini ve bu işi bugün bitireceğini söyler. Hasan eve vardığında yere yığılır.

ADNAN ÖZLEM’DEN KIZINI KAÇIRIYOR

Ali Osman, Fikret’in evine gelir. Fikret telaşla yanına gelince evin yeni sahibi olarak yeni düzenlemeler yapacağını söyler. Özlem, hastaneye Alya’yı yeniden görmek için gelir. Adnan kızını apar topar kaçırır. Özlem çılgına dönmüştür. Ali Osman Alev’i bulur. Ona Zeynep’e kimliğini açıklamamasını söyler ama bu sırada Zeynep yanlarına gelir. Alev Zeynep’e onunla birşeyler konuşmak istediğini söyler. Ali Osman onların yanlarından ayrılır ama aklı onlarda kalmıştır.

ZEYNEP’İ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

Özlem’in para karşılığı anlaştığı adam da Zeynep’in peşindedir. Ali Osman onlardan ayrıldıkları sırada onu fark eder. Bu sırada Zeynep’e gerçekleri açıklamak isteyen Alev bunu bir türlü beceremez.

AĞLAMA ANNE KONUSU VE OYUNCULARI

Birce Akalay, Özlem Yılmaz ve Cansel Elçin gibi isimleri aynı projede buluşturacak olan Ağlama Anne yeni bölümleriyle her pazar diziseverlerin karşısında olacak.

Konusu

Ağlama Anne’nin konusu ise şöyle; Ablası Alev’in gayri meşru dünyaya getirdiği çocuğu Zeynep’i öldürmeye teşebbüs etmesinin ardından Zeynep’e sahip çıkan Damla, yıllar sonra Alev’in hapisten çıkarak, kızını geri istemesiyle, hayatını verdiği Zeynep’i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. İki kız kardeşin verdiği annelik mücadelesinin arasına bir de Zeynep’in öz babası Adnan girecektir.

Oyuncu Kadrosu

ÖZLEM YILMAZ (DAMLA FIRINCIOĞLU)

17 Temmuz 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Özlem Yılmaz doğma büyüme İstanbullu. Doğduğu ve büyüdüğü yer ise Bakırköy. Özlem Yılmaz ilk öğretim yıllarını Kartaltepe İlköğretim Okulu’nda geçirdi ve ilk okuldan sonra kolejde okumaya başlayan oyuncu Kültür Kolejinde eğitimine devam etti. Lise yılları ise Ataköy Cumhuriyet Lisesinde geçti. Özlem Yılmaz eğitimini bittirdikten sonra çocukluğundan beri hayali olan mesleği yani oyunculuk için eğitim aldı.

Sinema ve tiyatro eğitimi almak üzere Müşfik Kenter’den özel ders almaya başladı ama kısa bir süre sonra babasını kaybettiği için çalışmalarına ara verdi. Bir yıl sonra eğitimine kaldığı yerden devam etmek için Müjdat Gezen Sanat Okuluna girdi ve oradan 2006 yılında Müjdat Gezen Actor Studio bölümünden mezun oldu. Unutulmaz ve Kara Ekmek dizilerinde de rol alan Özlem Yılmaz, 9 Kasım 2013 tarihinde 2011 yılından beri birlikte olduğu Ahmet Ayar ile evlendi. Çift 2015 yılında boşandı. Son olarak Ağlama Anne dizisinde rol alan Özlem Yılmaz, bu dizide Damla Fırıncıoğlu rolü ile izleyici karşısına çıkacak.

BİRCE AKALAY (ALEV FIRINCIOĞLU)

1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Birce Akalay, lise eğitimin Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünde tamamladı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü’nü kazanan Birce Akalay burada aldığı eğitimi yarıda bırakarak, Haliç Üniversitesi Konservatuvar’ı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

CANSEL ELÇİN (ADNAN ALAN)

Cansel Elçin, 20 Eylül 1973 yılında doğdu. İlk ve orta eğitimini Paris'te Lycée Racine'de tamamladıktan sonra, aile işini devam ettirmek üzere ekonomi ve sosyal bilimler okudu. Bir süre ticaretle uğraşsa da akşam kursları ile başladığı tiyatroya, Fransa'nın önde gelen tiyatro okullarından Ecole Florent'e yazılarak devam etti.

Gérard Depardieu, Sophie Marceau, Isabelle Adjani gibi isimlerin ders verdiği Ecole Florent’te Audrey Tautou'yla aynı sınıfta okuyan oyuncu, daha sonra New York'tan gelen ve Actor’s Studio'u kuran Lee Strasberg’in oğlu John Strasberg ile Jack Garfeinden sinema ve tiyatro dersleri aldı. Son olarak Ağlama Anne dizisinde rol alan Cansel Elçin, bu dizide “Adnan Alan” rolü ile izleyici karşısına çıkacak.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI (ÖZLEM ALAN)

22 Nisan 1981 tarihinde İzmir’de doğdu. Babası subay, annesi ise öğretmen idi. Babasının tayinleri yüzünden İzmir, Ankara, Belçika, Diyarbakır, Sivas ve en son olarak tekrar Ankara’da yaşamıştır. 13-14 yaşlarında oyuncu olmayı seçmiştir.

İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra AnkaraBilkent ÜniversitesiTiyatro Bölümünden 2003yılında mezun oldu. . Oyunculuk yaşamına lise tiyatro ekibiyle oynadıkları ‘Yine Başladılar Şarkılarına’ adlı oyunla adım atmıştır. İlk çıkışını yakaladığı Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile ismini geniş kitlelere duyurdu. Sezin Akbaşoğulları, 2014 yılında “Ah Neriman” adlı dizide Perran Kutman,Tarık Ünlüoğlu, Avni Yalçın ile başrolde oynadı. Son olarak Ağlama Anne dizisinde rol alan Sezin Akbaşoğulları, bu dizide “Özlem Alan” rolü ile izleyici karşısına çıkacak.