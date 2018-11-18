Ağlama Anne 8.yeni bölüm fragmanı izle Ağlama Anne son 7.bölüm Atv izleme linki

Ağlama Anne 8.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Ağlama Anne son 7.son bölüm izleme linki dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Yayınlandığı lik günden beri büyük ilgiyle izlenen ekranların sevilen dizisi Ağlama Anne dizisi 7.son bölümünde bu hafta; Adnan'ın taşları yerinden oynatan açıklaması herkesin hayatını altüst eder. Duydukları karşısında artık kime güveneceğini bilmeyen Zeynep, Mert'e sığınır. Özlem, boş bulduğu alanda planlarını gerçekleştirir ve Zeynep kayıplara karışır. Hasan, ilk defa vicdanının gözleriyle Alev'e bakar. Damla, kızı için ilk defa güvenli bildiği yuvasından, alanından çıkar. Alev'le yakınlaşan Damla, Adnan'la kopma noktasına gelir. Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Ağlama Anne dizisinin başrollerini Birce Akalay, Özlem Yılmaz, Cansel Elçin, Sezin Akbaşoğulları, Selim Bayraktar ve Ekin Mert Daymaz paylaşıyor. Bu isimlerin yanı sıra; Aslıhan Malbora (Zeynep), Turgay Kantürk (Çetin), Nihal Koldaş (Necmiye), Hüseyin Soysalan (Hasan), Lila Gürmen (Nedret), Burcu Gönder (Aydan), Ali Ersan Çebişli (Sabit), Osman Wöber (Nevzat), Mine Kılıç (Cansu), Saim Karakale (Özgür), Oktay Gürsoy (Tolga), Semra Dinçer (Kevser), Pelinsu Çiçeli (Pınar), Nisa Sofia Aksongur (Alya) da Ağlama Anne'nin kadrosunda yer alıyor. Ağlama Anne'nin 7.son bölümde yaşananlar ve 8.yeni bölüm fragman görüntüleri star.com.tr'de.

AĞLAMA ANNE 8.BÖLÜM FRAGMANI

Ağlama Anne 8.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

AĞLAMA ANNE 7.BÖLÜM ÖZETİ

Damla, Alev'le yakınlaşır!



Adnan'ın taşları yerinden oynatan açıklaması herkesin hayatını altüst eder. Duydukları karşısında artık kime güveneceğini bilmeyen Zeynep, Mert'e sığınır. Özlem, boş bulduğu alanda planlarını gerçekleştirir ve Zeynep kayıplara karışır. Hasan, ilk defa vicdanının gözleriyle Alev'e bakar. Damla, kızı için ilk defa güvenli bildiği yuvasından, alanından çıkar. Alev'le yakınlaşan Damla, Adnan'la kopma noktasına gelir; Adnan, çevrelerinde olduğu sürece belanın peşlerini bırakmayacağına inanır. Ali Osman içinse Alev'in gönlünü kazanabileceği büyük bir yarış başlar. Genç bir kızın hayatı; kimileri için zafere giden yol olurken kimilerinin de nefesini keser. Zeynep'in ortadan kalkmasını isteyenler mi yoksa ona can olmak isteyenler mi galip gelecektir? Peki ya Zeynep'in gerisinde bıraktığı küçücük bir ipucu olayların çözülmesini sağlayacak mı?

AĞLAMA ANNE 6.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zeynep, okuldan atılmaktan kurtulabilecek mi?



Zeynep'in yaşadığı talihsiz olayın yankıları devam etmektedir. Adnan ve Damla da Zeynep'in başına gelenlerin sorumlusunun Özlem olduğunu öğrenir. Damla, Alev'in de etkisiyle Adnan'dan uzak durmaya karar verir. Adnan, çevrelerinde olduğu sürece Zeynep'in zarar görmeye devam edeceğini düşünmektedir. Olay, okulda da bomba etkisi yaratmıştır. Disiplin kurulu tarafından Zeynep'e soruşturma açılmış ve savunması istenmiştir. Alev ve Ali Osman, Zeynep'i okuldan atılmaktan kurtarabilecek midir? Öte yandan Adnan'ın boşanma davası açtığını öğrenen Özlem ise tekrar hareketlenir. Bu kez tüm ailenin kucağına bombayı bırakmıştır. Büyük bir zan altında kalan Damla'yı Adnan temize çıkarmanın peşine düşer. Ancak yaptığı hamle sonucunda Zeynep'in hayatı hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktır.

Genel Hikaye

Ablası Alev'in gayri meşru dünyaya getirdiği çocuğu Zeynep'i öldürmeye teşebbüs etmesinin ardından Zeynep'e sahip çıkan Damla, yıllar sonra Alev'in hapisten çıkarak, kızını geri istemesiyle, hayatını verdiği Zeynep'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. İki kız kardeşin verdiği annelik mücadelesinin arasına bir de Zeynep'in öz babası Adnan girecektir.





Oyuncular: Birce Akalay (Alev), Özlem Yılmaz (Damla), Cansel Elçin (Adnan), Sezin Akbaşoğulları (Özlem), Selim Bayraktar (Ali Osman), Ekin Mert Daymaz (Mert), Aslıhan Malbora (Zeynep), Turgay Kantürk (Çetin), Nihal Koldaş (Necmiye), Hüseyin Soysalan (Hasan), Lila Gürmen (Nedret), Burcu Gönder (Aydan), Ali Ersan Çebişli (Sabit), Osman Wöber (Nevzat), Mine Kılıç (Cansu), Saim Karakale (Özgür), Oktay Gürsoy (Tolga), Semra Dinçer (Kevser), Pelinsu Çiçeli (Pınar), Nisa Sofia Aksongur (Alya)

AĞLAMA ANNE 7.BÖLÜM FRAGMANI

AĞLAMA ANNE 7.BÖLÜM FRAGMANI