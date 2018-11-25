Ağlama Anne 9.yeni bölüm fragmanı Ağlama Anne son 8.bölüm izle ATV’de! Sevilen dizi Ağlama Anne son bölümde neler oldu? ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Ağlama Anne yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Ağlama Anne son bölümde Damla ve evdekiler Zeynep kapıyı açmayınca intihar edebileceğinden şüphelenir. Herkes sırayla kapıyı açmasını söylese de kimseyi dinlemez. Bu sırada Alev telefonla Zeynep’i arar. Zeynep ona da cevap vermez. Ali Osman’a Zeynep’in telefonuna cevap vermediğini söyleyince Ali Osman da babsız kalmanın ne demek olduğunu ona anlatmaya çalışır. Sabah erkenden Zeynep eşyalarını alarak evi terk eder. Ağlama Anne 8.bölümde Alev, Zeynep'e kavuşamadan kaybetmenin acısıyla, geçmişin zehrini babasına kusar. Hasan'ın kocamış yüreği Alev'in bıçak gibi sözlerine dayanamaz. Nerede olduğunu bile bilmeyen Zeynep eli kolu bağlı korkuyla beklerken, Çetin, Özlem'in oynadığı oyunu çözer ve krizi kendi namına fırsata çevirir. Alev'e, Zeynep'i bulacağının sözünü veren Ali Osman, Çetin'in isteklerini yerine getirecek mi? Zeynep kurtulursa! Damla'yla arası eskisi gibi olacak mı? Alev sonunda hayallerine kavuşup kızına sarılabilecek mi? İşte merak edilen Ağlama Anne son bölümde yaşananlar…

AĞLAMA ANNE 8.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Özlem'in sevdiklerini kaybetme korkusuyla şuursuzca yaptıkları herkesin huzur ve düzenini bozar. Adnan, Özlem'e boşanma davası açmak için harekete geçer. Mert, ormanda Zeynep'in ayakkabısını bulunca deliye döner.

Olan biteni Damla'ya anlatmaya karar verir ancak Ali Osman buna engel olur. Alev, Zeynep'e kavuşamadan kaybetmenin acısıyla, geçmişin zehrini babasına kusar. Hasan'ın kocamış yüreği Alev'in bıçak gibi sözlerine dayanamaz. Nerede olduğunu bile bilmeyen Zeynep eli kolu bağlı korkuyla beklerken, Çetin, Özlem'in oynadığı oyunu çözer ve krizi kendi namına fırsata çevirir. Alev'e, Zeynep'i bulacağının sözünü veren Ali Osman, Çetin'in isteklerini yerine getirecek mi? Zeynep kurtulursa! Damla'yla arası eskisi gibi olacak mı? Alev sonunda hayallerine kavuşup kızına sarılabilecek mi?

AĞLAMA ANNE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 7. BÖLÜM ÖZETİ…

Adnan Zeynep’in babası olduğunu söyleyince bunu duyan Zeynep gözyaşlarına boğulur. Annesi bildiği Damla’ya bunun doğru olup olmadığını sorar. Bu sırada yanlarına gelen Adnan bunun doğru olduğunu söyleyince ikisini de bir daha görmek istemediğini ondan uzak durmalarını söyler. Alev, olanlardan sonra kızının yanına gitmeye çalışsa da Hasan buna engel olur ve onu evden kovar.

HASAN ADNAN’I EVDEN KOVUYOR

Damla bütün bu olanlara sebep olduğu için Adnan’a kendisinde uzak durmasını söyler. Adnan Zeynep’in kızı olduğunu bilmediğini söylediği Hasan tarafından evden kovulur. Dışarıda Alev Adnan’a olanların sorumlusu olduğu için bağırıp çağırır. Alev gözyaşları içersinde ağlarken Ali Osman gelir. Ali Osman’a herşeyin mahvolduğunu Adnan’ın Zeynep’in babası olduğunu söylediğini anlatır. Ali Osman Adnan’ı harcayacağını söylese de Alev karşı çıkar.

ZEYNEP EVİ TERK EDİYOR

Damla ve evdekiler Zeynep kapıyı açmayınca intihar edebileceğinden şüphelenir. Herkes sırayla kapıyı açmasını söylese de kimseyi dinlemez. Bu sırada Alev telefonla Zeynep’i arar. Zeynep ona da cevap vermez. Ali Osman’a Zeynep’in telefonuna cevap vermediğini söyleyince Ali Osman da babsız kalmanın ne demek olduğunu ona anlatmaya çalışır. Sabah erkenden Zeynep eşyalarını alarak evi terk eder.

DAMLA ALEV’İN YANINA GİDİYOR

Evden çıktığında Mert kapıdadır. Ona sarılır ve Adnan’ın babası olduğunu öğrendiğini anlatır. Mert’ten onun da yalan söylemesini ister. Damla Zeynep’in evde olmadığını anlayınca doğruca Alev’in yanına gider. Alev ona Zeynep’in arkadaşlarını aramasını söyler. Damla’nın aradığı bütün arkadaşları Zeynep’ten haberleri olmadığını söyler. Ali Osman Zeynep’i aramak için çıktığında Alev Adnan’ı aramasını ister. Adnan’a Zeynep’i sorar. Adnan’a Zeynep’i bulamadığını söyler.

HASAN’IN PİŞMANLIK GÖZYAŞLARI

Adnan, Damla’nın evine gelir. Kapıyı çaldığında Zeynep’in geldiğini sanan ev halkı aşağı iner. Karşılarında Adnan’ı görünce Hasan onun üzerine yürür. Zeynep’in ortadan kaybolması Hasan’ı çok üzmüştür. Karısı Necmiye’nin yanına gelir ve gözyaşları içerisinde kızlarına çok haksızlık ettiği itiraf eder.

Genel Hikaye

Ablası Alev'in gayri meşru dünyaya getirdiği çocuğu Zeynep'i öldürmeye teşebbüs etmesinin ardından Zeynep'e sahip çıkan Damla, yıllar sonra Alev'in hapisten çıkarak, kızını geri istemesiyle, hayatını verdiği Zeynep'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. İki kız kardeşin verdiği annelik mücadelesinin arasına bir de Zeynep'in öz babası Adnan girecektir.



Oyuncular: Birce Akalay (Alev), Özlem Yılmaz (Damla), Cansel Elçin (Adnan), Sezin Akbaşoğulları (Özlem), Selim Bayraktar (Ali Osman), Ekin Mert Daymaz (Mert), Aslıhan Malbora (Zeynep), Turgay Kantürk (Çetin), Nihal Koldaş (Necmiye), Hüseyin Soysalan (Hasan), Lila Gürmen (Nedret), Burcu Gönder (Aydan), Ali Ersan Çebişli (Sabit), Osman Wöber (Nevzat), Mine Kılıç (Cansu), Saim Karakale (Özgür), Oktay Gürsoy (Tolga), Semra Dinçer (Kevser), Pelinsu Çiçeli (Pınar), Nisa Sofia Aksongur (Alya)