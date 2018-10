Ağlama Anne konusu nedir Ağlama Anne oyuncu kadrosunda kimler var

Ağlama Anne oyuncu kadrosunda kimler var Ağlama Anne konusu nedir? ATV’nin yeni dizisi Ağlama Anne oyuncuları ve Ağlama Anne hikayesi merak ediliyor. Gerek oyuncu kadrosu gerekse konusuyla ilgi çeken Ağlama Anne dizisi tam oyuncu kadrosunu haberimizde hazırladık. Ağlama Anne'nin konusu şöyle; Ablası Alev'in gayri meşru dünyaya getirdiği çocuğu Zeynep'i öldürmeye teşebbüs etmesinin ardından Zeynep'e sahip çıkan Damla, yıllar sonra Alev'in hapisten çıkarak, kızını geri istemesiyle, hayatını verdiği Zeynep'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. İki kız kardeşin verdiği annelik mücadelesinin arasına bir de Zeynep'in öz babası Adnan girecektir. Küçük yaşta yaptığı bir hata sonucu, evlat katili olmakla suçlanan Alev ile ailesinin duygu yüklü hikâyesini anlatan 'Ağlama Anne' dizisinin oyuncularının kim olduğu merak konusu oldu. Atv ekranlarında yayınlanacak dizinin oyuncularının yanı sıra konusu da diziseverler tarafından sorgulanıyor. İşte merak edilen Ağlama Anne dizisi oyuncuları ve Ağlama Anne konusu star.com.tr’de…

AĞLAMA ANNE KONUSU NEDİR?

Ağlama Anne’nin konusu ise şöyle; Ablası Alev’in gayri meşru dünyaya getirdiği çocuğu Zeynep’i öldürmeye teşebbüs etmesinin ardından Zeynep’e sahip çıkan Damla, yıllar sonra Alev’in hapisten çıkarak, kızını geri istemesiyle, hayatını verdiği Zeynep’i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. İki kız kardeşin verdiği annelik mücadelesinin arasına bir de Zeynep’in öz babası Adnan girecektir.

AĞLAMA ANNE OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Ağlama Anne dizisinin başrollerini Birce Akalay, Özlem Yılmaz, Cansel Elçin, Sezin Akbaşoğulları, Selim Bayraktar ve Ekin Mert Daymaz paylaşıyor. Bu isimlerin yanı sıra; Aslıhan Malbora (Zeynep), Turgay Kantürk (Çetin), Nihal Koldaş (Necmiye), Hüseyin Soysalan (Hasan), Lila Gürmen (Nedret), Burcu Gönder (Aydan), Ali Ersan Çebişli (Sabit), Osman Wöber (Nevzat), Mine Kılıç (Cansu), Saim Karakale (Özgür), Oktay Gürsoy (Tolga), Semra Dinçer (Kevser), Pelinsu Çiçeli (Pınar), Nisa Sofia Aksongur (Alya) da Ağlama Anne'nin kadrosunda yer alıyor.

AĞLAMA ANNE DİZİSİ OYUNCULARI

BİRCE AKALAY (ALEV FIRINCIOĞLU)

1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Birce Akalay, lise eğitimin Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünde tamamladı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nü kazanan Birce Akalay burada aldığı eğitimi yarıda bırakarak, Haliç Üniversitesi Konservatuvar'ı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

2004 yılında 20 yaşındayken "2004 Türkiye Güzellik Yarışmasında" üçüncü olduktan sonra Avrupa Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve yarı finale çıktı. Yarışmanın ardından televizyon sektörüne adım atan Birce Akalay, 2004- 2007 yılları arasında özel kanallarda spor spikerliğinin yanı sıra çeşitli programları da hazırlayıp sundu.

2007 yılında dizi sektörüne adım atan Birce Akalay, "Kader" ve "Senin Uğruna" adlı dizilerde rol aldı. Dizilerde aldığı rollerin ardından 2008'de vizyona giren "Son Ders" ve 2009'da vizyona giren "Nefes" filmlerinde rol almıştır.

2009 yılında TRT 1'de ekrana gelen "Alayına İsyan" isimli dizinde de Sevtap rolü ile karşımıza çıkan Birce Akalay 2009'un Eylül ayında Sizi Seviyorum isimli sinema filminde Emre Altuğ ile başrolleri paylaşmıştır. 2009'da atv'nin yeni sezon dizilerinden Kış Masalı'nda "Zişan" rolüyle izlediğimiz Birce Akalay, 2013 yılında yakında atv ekranlarında Başbakan Adnan Menderes'in hayatını konu alan "Ben Onu Çok Sevdim" dizisinde opera sanatçısı Ayhan Aydan karakterini canlandırdı.

Kanal D'de yayınlanan "Küçük Ağa" dizinde "Sinem" karakterini canlandıran Birce Akalay, 2015 yılında ATV'de yayınlanmakta olan "Evli ve Öfkeli" adlı dizide yine başrol oyuncusu olarak yer almıştır.

Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Siyah Beyaz Aşk'ta rol alan Birce Akalay, ilk evliliğini 2011 yılında Murat Ünalmış ile yapmış bu evlilik 2012 yılında sonlanmıştır. Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Sarp Levendoğlu ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlenmiştir. 2 yıl süren evlilikleri 17 Ocak 2017'de bitmiştir.

Son olarak Ağlama Anne dizisinde rol alan Birce Akalay, bu dizide Alev Fırıncıoğlu rolü ile izleyici karşısına çıkacak. Birce Akalay'ın canlandıracağı karakterin özellikleri ise şunlar;

Zeynep'in "öz annesi", Damla'nın ablası. Adnan'ın geçmişte tek gecelik ilişki yaşadığı kadın. Hırslı bir kadındır Alev. Sarhoş olduğu bir gece yaptığı tek hatayla tüm hayatını karartmıştır. Muhafazakar ailesine bunun hesabını veremeyeceği için bebeğini aldırmaya karar vermiş, ancak beceremeyince bebeğini kaldığı yurtta gizlice doğurmuş ve ölüme terk etmiştir. Bebek son anda kurtarılmış, Alev ise hapse atılmıştır. O gün ailesiyle olan tüm bağları kopmuştur. Ancak aradan yıllar geçtikten sonra Alev çok pişman olmuş, aslında hayatta kızından başka hiç kimsesi olmadığını anlamış ve bugün Damla'nın karşısına çıkıp, kızını geri istiyordur.

ÖZLEM YILMAZ (DAMLA FIRINCIOĞLU)

17 Temmuz 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Özlem Yılmaz doğma büyüme İstanbullu. Doğduğu ve büyüdüğü yer ise Bakırköy. Özlem Yılmaz ilk öğretim yıllarını Kartaltepe İlköğretim Okulu'nda geçirdi ve ilk okuldan sonra kolejde okumaya başlayan oyuncu Kültür Kolejinde eğitimine devam etti. Lise yılları ise Ataköy Cumhuriyet Lisesinde geçti. Özlem Yılmaz eğitimini bittirdikten sonra çocukluğundan beri hayali olan mesleği yani oyunculuk için eğitim aldı. Sinema ve tiyatro eğitimi almak üzere Müşfik Kenter'den özel ders almaya başladı ama kısa bir süre sonra babasını kaybettiği için çalışmalarına ara verdi. Bir yıl sonra eğitimine kaldığı yerden devam etmek için Müjdat Gezen Sanat Okuluna girdi ve oradan 2006 yılında Müjdat Gezen Actor Studio bölümünden mezun oldu.

Unutulmaz ve Kara Ekmek dizilerinde de rol alan Özlem Yılmaz, 9 Kasım 2013 tarihinde 2011 yılından beri birlikte olduğu Ahmet Ayar ile evlendi. Çift 2015 yılında boşandı. Son olarak Ağlama Anne dizisinde rol alan Özlem Yılmaz, bu dizide Damla Fırıncıoğlu rolü ile izleyici karşısına çıkacak. Özlem Yılmaz'ın canlandıracağı karakterin özellikleri ise şunlar;

Zeynep'in annesi. Adnan'ın aşık olacağı kadın. Tüm hayatını, doğar doğmaz ölüme terk edilen bir bebeğe adamış fedakâr kadın. İyi niyeti ve saflığı yüzünden okunası, örnek bir insandır Damla. Henüz on sekizindeyken hapse düşen ablasının bebeğini evlat edinmiştir. Genç yaşta sırtladığı yük sebebiyle ne aşık olabilmiş, ne yuva kurabilmiştir. Henüz on sekizinde, doğurmadan "anne" olmuştur. Dişinden tırnağından arttırıp hem okutmuş, hem babası belli olmayan bir çocuk olduğu için baştan beri Zeynep'i benimseyemeyen ailesinden korumuş ve bin bir fedakarlıkla bugünlere getirmiştir.

CANSEL ELÇİN (ADNAN ALAN)

Cansel Elçin, 20 Eylül 1973 yılında doğdu. İlk ve orta eğitimini Paris’te Lycée Racine’de tamamladıktan sonra, aile işini devam ettirmek üzere ekonomi ve sosyal bilimler okudu. Bir süre ticaretle uğraşsa da akşam kursları ile başladığı tiyatroya, Fransa’nın önde gelen tiyatro okullarından Ecole Florent’e yazılarak devam etti. Gérard Depardieu, Sophie Marceau, Isabelle Adjani gibi isimlerin ders verdiği Ecole Florent'te Audrey Tautou’yla aynı sınıfta okuyan oyuncu, daha sonra New York’tan gelen ve Actor's Studio’u kuran Lee Strasberg'in oğlu John Strasberg ile Jack Garfeinden sinema ve tiyatro dersleri aldı.

Okulu dereceyle bitirmesiyle birlikte, Fransa’nın çeşitli bölgelerinde birçok temsilde sahne alarak profesyonel tiyatro yaşamına adım attı. Tiyatronun yanı sıra çeşitli reklam ve sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda senaryosunu kendisinin yazdığı ve yönetmenliğini de üstlendiği Papillon adlı kısa bir film çekti.

Bir temsilde kendisini izlemeye gelen Ferzan Özpetek ile tanışan Cansel Elçin, yönetmenin Haremsuare adlı filmiyle kamera arkasında cast oluşumu ve çekim konusunda da deneyim kazandı. Aynı zamanda bu paylaşım, kendisine Türkiye’nin önde gelen kadın yönetmenlerinden Tomris Giritlioğlu ile tanışma fırsatını da yaratmış oldu. Tomris Giritlioğlu'nun teklifi ile birlikte, Kırık Kanatlar adlı dizi için Türkiye’ye gelen oyuncu, böylece sanat hayatını Türkiye’de sürdürmeye başlamış oldu. Hatırla Sevgili adlı televizyon dizisinde başrolü üstlenen ve Beykent Üniversitesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 7. İletişim Ödülleri'nde, 8000 öğrencinin katıldığı anket sonuçlarına göre "En İyi Erkek Dizi Oyuncusu" ödülü alan Cansel Elçin, Yağmur ve Durul Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet adlı sinema filmi ile, Türk sinemasına da adım atmış oldu.

2010'da da Gönülçelen adlı televizyon dizisi ile karşımıza çıkan oyuncu ayrıca Sertap Erener'in Bir Damla Gözlerimde adlı şarkısının klibinde de oynamıştır. 4 Şubat 2011'de gösterime giren Aşk Tesadüfleri Sever filiminde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 3 Aralık 2011'de Burcu Esmersoy ile birlikte Elle Style sunuculuğunu yapmıştır. Oyuncu, 2011'de yayına giren Yalancı Bahar dizisinde başrol oynamıştır. 2012'de ise Kötü Yol dizisiyle yeniden başrol olarak karşımıza çıkmıştır.2014' Alper Akdeniz'in yönettiği "Roya" adlı kısa filmde Sema Öztürk ile başrol paylaşmıştır. Film 2014 Cannes Film Festivali Türkiye Standı'nda yer almıştır. Uzun süredir dizi projelerine ara veren Cansel Elçin, yeni dizisi Dayan Yüreğim'de e Ece Uslu, Berk Atan ve Nilay Deniz ile paylaşacak.

Son olarak Ağlama Anne dizisinde rol alan Cansel Elçin, bu dizide "Adnan Alan" rolü ile izleyici karşısına çıkacak. Cansel Elçin'in canlandıracağı karakterin özellikleri ise şunlar;

Zeynep'in babası, Nedret ve Çetin'in oğlu, Özlem'in eşi, Mert'in eniştesi. On sekiz yıl önce Alev'le birlikte olan, bugün Alev'in hâlâ unutamadığı tek aşkı. Damla'nın ise aşık olacağı tek adam! Adnan başarılı ve geleceği parlak bir iş adamıdır. Adam gibi bir adamdır Adnan. Gençken tatil için gittiği Antalya'da yolu Alev'le kesişmiş, aynı gece Alev'le birlikte olmuştur. Sabah olduğunda Alev uyanmadan İstanbul'a dönmüştür. Oradan da eğitim için Amerika'ya... O gece Alev'in hamile kaldığından haberi yoktur. Baylan Holding'in sahibi Nevzat Bayer'in kızı Özlem'le evlidir ve Alya isminde altı yaşında bir kızı vardır. Kızı, Adnan'ın en hassas noktasıdır. Mutsuz bir evliliği vardır ve eşinden boşanmaya karar vermiştir.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI (ÖZLEM ALAN)

22 Nisan 1981 tarihinde İzmir'de doğdu. Babası subay, annesi ise öğretmen idi. Babasının tayinleri yüzünden İzmir, Ankara, Belçika, Diyarbakır, Sivas ve en son olarak tekrar Ankara'da yaşamıştır. 13-14 yaşlarında oyuncu olmayı seçmiştir.

İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra AnkaraBilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden 2003yılında mezun oldu. . Oyunculuk yaşamına lise tiyatro ekibiyle oynadıkları 'Yine Başladılar Şarkılarına' (Nun singen Sie wieder/max frisch) adlı oyunla adım atmıştır. İlk çıkışını yakaladığı Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile ismini geniş kitlelere duyurdu. Sezin Akbaşoğulları, 2014 yılında "Ah Neriman" adlı dizide Perran Kutman,Tarık Ünlüoğlu, Avni Yalçın ile başrolde oynadı.

2015 yılında başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Sezin Akbaşoğulları, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Sarp Akkaya, Barış Arduç, Ekin Türkmen veTomris İncer gibi oyuncuların paylaştığı "Racon: Ailem İçin" dizisinde Sedef karakterini canlandırdı. 17.Adana Altın Koza Film Şenliği’nde En İyi Kadın ödülüne layık görülen Sezin Akbaşoğulları, Tuba Büyüküstün ve Kıvançtatlıtuğ’un başrollerini paylaştığı Cesur ve Güzel dizisinde Cahide Korludağ karakterine hayat vermiş, fettan tavrıyla ekran karşısındakileri çileden çıkarmıştı.

Son olarak Ağlama Anne dizisinde rol alan Sezin Akbaşoğulları, bu dizide "Özlem Alan" rolü ile izleyici karşısına çıkacak. Sezin Akbaşoğulları'nın canlandıracağı karakterin özellikleri ise şunlar;

Adnan'ın eşi, Alya'nın annesi, Nevzat'ın kızı, Mert'in ablası. Özlem tüm hayatını, hatta nefretini bile kocası Adnan'a göre azaltıp çoğaltan bir kadındır. Zengin ailesi tarafından şımartılarak ve bolluk içinde büyümüştür. İsteyip de elde edemediği hiçbir şey olmamıştır şimdiye dek anne sevgisi dışında! Sekiz yıllık evli olduğu Adnan'a saplantı derecesinde aşıktır, ama evliliği birkaç sene önce çatırdamaya başlamıştır. Alya'yı doğurmak istemiş ama doğduktan sonra çocuk sorumluluğu ağır gelmiştir. Şu anda Alya'yı da kullanarak Adnan'ı elinde tutmaya çalışmaktadır.

SELİM BAYRAKTAR (ALİ OSMAN)

17 Haziran 1975 tarihinde Irak Kerkük'te dünyaya gelmiştir. Türk baba ile Kerkük'lü annenin çocuğu olarak doğan oyuncu, ilkokulu Kerkük'te bitirmiş, 1987 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelmiştir.

Önce Eskişehir ardından ise Antalya'ya yerleşmiş ve lise eğitimini burada almıştır. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra bir süre Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda çalıştı.

2007 yılında ise Antalya Devlet Tiyatrosuna geçerek çalışmalarına orada devam etti. Tiyatroda Othello, Sırça Kümes ve Bay Kolpert gibi oyunlarda oynadı. Televizyonda ise ilk kez 2006 yılında, Köprü isimli dizide canlandırdığı Erdal karakteri ile gözüktü.

Ardından 2009'da Bir Bulut Olsam dizisinde Mahmut Paşa karakterini canlandırdı. 2011 yılında yayınlanmaya başlayan tarihi televizyon dizisi Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Sümbül Ağa karakteri ile ünlendi. Daha sonra Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, Kırmızı ve Aşk Sana Benzer sinema filmlerinde oynadı. Oyuncu, en son Star TV'de yayınlanan Gecenin Kraliçesi dizisinde Hakan karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Onur Ünlü'nün yazıp yönettiği İnternet dizisi olan Görünen Adam'da Eşref Şerif karakterini canlandırmıştır. Selim Bayraktar, Blu TV'nin sevilen projesi 7 Yüz'de de yer almıştır.

Son olarak Ağlama Anne dizisinde rol alan Selim Bayraktar, bu dizide "Ali Osman" rolü ile izleyici karşısına çıkacak. Selim Bayraktar'ın canlandıracağı karakterin özellikleri ise şunlar;

Annesiz – babasız büyüyen Ali Osman'ı Kevser halası büyütmüştür. Anne ve babasını çocuk yaşta kaybetmek, erken yaşta büyümesine, sert yapıya bürünmesine, her işini tek başına halletmesine yol açmıştır. Bugün kayda değer bir güce sahip olmasına karşın prensiplerini terk etmemiştir. Gücünün yanında saygı gören biri olmasının sırrı da budur. Herkese bir şekilde istediğini yaptıran Ali Osman'ın lafını dinlemeyen tek kişi ise Alev'dir. Çünkü söz konusu Alev olduğu zaman Ali Osman, kalbine de hükmetmek de zorlanıyordur.

EKİN MERT DAYMAZ (MERT BAYER)

Ekin Mert Daymaz, 1990 yılında Hollanda’da dünyaya geldi. 1990 Hollanda doğumlu oyuncu ve manken olan Daymaz, Best Model Of The World yarışmasında 3. olduktan sonra Not Defteri dizisi ile oyunculuk kariyerine başladı ancak asıl çıkışını Çilek Kokusu dizisiyle yaptı. 2015 yapımı dizide Demet Özdemir ve Yusuf Çim ile başrolü üstlendi. Bir dönem meslektaşı Hande Erçel ile beraber olan Ekin Mert Daymaz, son dönemin popüler isimlerinden.

Son olarak Ağlama Anne dizisinde rol alan Ekin Mert Daymaz, bu dizide "Mert Bayer" rolü ile izleyici karşısına çıkacak. Ekin Mert Daymaz'ın canlandıracağı karakterin özellikleri ise şunlar;

Nevzat'ın oğlu, Özlem'in kardeşi, Adnan'ın kayınbiraderi. Zeynep'in ilk ve tek aşkı. Mert ilkokul yıllarındayken anne babası boşanmıştır. Boşandıktan sonra Nevzat, Mert'i annesine bir daha göstermemiştir. Babası Nevzat o günden sonra gerek Mert'in, gerekse diğer eşinden olan evladı Özlem'in üstüne daha fazla düşmüştür. Mert içinden çıktığı ailenin ait olduğu sosyal sınıfın çok dışında hareket etmeyi seçmiş bir gençtir. Zeynep'in de okuduğu üniversitede okumaktadır. Zeynep, etrafındaki diğer kızlardan farklı olduğu için dikkatini çekmiştir. Kendi ruhunu onda bulacak ve ona sırılsıklam aşık olacaktır. Ama bu aşk yüzünden babası Nevzat'la ters düşecektir.