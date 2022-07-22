Ah Nerede dizisi 3. bölümüyle ekrana geldi. 1975 yapımlı Ah Nerede filminden uyarlanan dizinin başrollerinde Ferit Şerbetlioğlu ve Kırgın Çiçekler dizisiyle tanınan Nil Keser yer alıyor. Ah Nerede 3. Bölümde yenilmezler kulübü, Ferit'i üç ay gibi kısa bir zaman diliminde Zehra'ya aşık etme girişimlerine başlar. Ah Nerede 3 bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Ah Nerede 3. Bölüm izle tek parça!

AH NEREDE 3. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA

Yapımcılığını 10. Ev'in üstlendiği Ah Nerede dizisinin oyuncu kadrosunda genç oyuncuların yanı sıra usta oyuncular dikkat çekiyor.

AH NEREDE 3. BÖLÜM ÖZETİ

Ah Nerede 3. Bölümde yenilmezler kulübü, Ferit'i üç ay gibi kısa bir zaman diliminde Zehra'ya aşık etme girişimlerine başlar. Kızlar Ferit'i aşık etme yöntemlerini düşünürken Zehra'nın merak ettiği ise;gerçek Ferit'in kim olduğudur.

Ferit ise Zehra'dan bir an önce kurtulmak ister. Zehra arkasına yenilmezler kulübünü alırken Ferit, Seniha ve Perihan'ı alır.

Ferit, Seniha ve Perihan'ın arasındaki gerginliği kullanarak oyunu kökten bitirmeye çalışır. Ancak ikilinin bilmediği şey,sırlarının zaten tehlike altında olduğudur.

AH NEREDE KONUSU

Geleneksel bir ailede büyüyen üç hayırsız erkek kardeşten birisi olan Ferit babasının parası ile hayatını keyif içinde yaşayan bir çapkındır.

Zehra ise Tıp Fakültesini yarıda bırakmak zorunda kalmış ve bir pastanede garson olarak çalışmaktadır. Sıradan bir hayatı olan Zehra ile Ferit ortak çıkarlar için birlikte hareket etmek zorunda kalır.

Ferit, Zehra ile birlikte ailesine oyun oynadığını düşünürken asıl oyunu kendisine oynamaktadır.