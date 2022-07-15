Ah Nerede 3. bölüm bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin takipçileri Star Tv yayın akışında yeni bölümün olmadığını görünce "Ah Nerede yeni bölüm neden yok?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Star'da ekrana gelen Ah Nerede dizisi bu akşam özel bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki Ah Nerede 3. bölüm ne zaman?

AH NEREDE YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Başrollerinde Oktay Çubuk ve Nil Keser'in yer aldığı Ah Nerede dizisinin 3. bölümü bayram tatili nedeniyle bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü yerine özel bölüm izleyiciyle buluşacak. Diğer yandan Ah Nerede 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

AH NEREDE 3. BÖLÜM NE ZAMAN?

Ah Nerede 3. bölümüyle 22 Temmuz Cuma akşamı Star'da.





ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Zehra ve kızların Ferit'ten alacakları intikam planı devam ederken, Ferit ve Zehra da ailelerin gözüne girmeye çalışırlar.

Zehra Seniha'ya, Şerbetlioğlu ailesine uygun bir gelin olduğunu kanıtlamalı, Ferit de Ali'nin güvenini kazanmalıdır. Bu durum Ferit için olduğu kadar, kızlar için de önemlidir. Çünkü kızların planının devam etmesi, Ferit ve Zehra'nın ailelere karşı oynadıkları aşk oyununun devam etmesine bağlıdır.

Kızlar tarafından kurulan oyundan haberi olmayan Ferit her geçen gün bir tuzağa çekilmektedir. Ancak Ferit'in de kızlara bir sürprizi vardır.

AH NEREDE KONUSU

Geleneksel bir ailede büyüyen üç hayırsız erkek kardeşten birisi olan Ferit babasının parası ile hayatını keyif içinde yaşayan bir çapkındır. Zehra ise Tıp Fakültesini yarıda bırakmak zorunda kalmış ve bir pastanede garson olarak çalışmaktadır. Sıradan bir hayatı olan Zehra ile Ferit ortak çıkarlar için birlikte hareket etmek zorunda kalır. Ferit, Zehra ile birlikte ailesine oyun oynadığını düşünürken asıl oyunu kendisine oynamaktadır.