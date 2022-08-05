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Dizi

Ah Nerede 5. Bölüm izle tek parça! Ah Nerede 5 bölüm full izle!

Ah Nerede 5. Bölüm izleyicisiyle buluştu. Star Tv'de ekrana gelen dizinin yeni bölümünde Zehra, Cenker'i ilişkilerine inandırmak için Ferit'i öper ancak daha sonra Ferit'in yüzüne nasıl bakacağını bilemez. Zehra Ferit'ten kaçmaya başlar. Ah Nerede 5. Bölüm izleme bağlantısı tek parça halinde haberimizde yer alıyor. Ah Nerede 5 bölüm full izle!

5 Ağustos 2022 Cuma 20:10 - Güncelleme:
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Ah Nerede dizisi 5. bölümüyle ekrana geldi. 1975 yapımlı Ah Nerede filminden uyarlanan dizinin başrollerinde Ferit Şerbetlioğlu ve Kırgın Çiçekler dizisiyle tanınan Nil Keser yer alıyor. Ah Nerede 5. Bölümde Zehra, Ferit'ten utanıp ondan kaçmaya başlar. Artık Zehra ve Ferit için yeni bir hikaye başlamaktadır. Ah Nerede 5 bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar...

AH NEREDE 5. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA

Yapımcılığını 10. Ev'in üstlendiği Ah Nerede dizisinin oyuncu kadrosunda genç oyuncuların yanı sıra usta oyuncular dikkat çekiyor.

AH NEREDE 5. BÖLÜM ÖZETİ

Ah Nerede 5. Bölümde Zehra, Cenker'i ilişkilerine inandırmak için can havliyle Ferit'i öper ancak daha sonra Ferit'in yüzüne nasıl bakacağını bilemez. Zehra Ferit'ten kaçmaya başlar.

Ferit ise Cenker'in bu olayın peşini bırakmayacağını anlar ve Zehra ile olan ilişkilerini Cenker'in gözüne sokmak ister. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır çünkü Zehra, Ferit'ten utanıp ondan kaçmaya başlar.Zehra ve Ferit için yeni bir hikaye başlamaktadır.

Şerbetlioğlu kardeşlerin ise şirket mesaisi tam gaz sürer. İş hayatı üç delikanlıyı da değiştirmeye başlar.Yenilmezler Kulübü ise, bu defa bir başka 'Feritzede' olan Huriye'nin depresyondan çıkması için el ele verirler.

AH NEREDE KONUSU

Ah Nerede dizisinde Geleneksel bir ailede büyüyen üç hayırsız erkek kardeşten birisi olan Ferit babasının parası ile hayatını keyif içinde yaşayan bir çapkındır.

Zehra ise Tıp Fakültesini yarıda bırakmak zorunda kalmış ve bir pastanede garson olarak çalışmaktadır. Sıradan bir hayatı olan Zehra ile Ferit ortak çıkarlar için birlikte hareket etmek zorunda kalır.

Ferit, Zehra ile birlikte ailesine oyun oynadığını düşünürken asıl oyunu kendisine oynamaktadır.

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