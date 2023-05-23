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Dizi

Aile 12. Bölüm full izle Puhu Tv! Aile dizisi 12. bölüm izle tek parça!

Aile dizisi 12. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Show Tv'de ekrana gelen dizi, başladığı günden bugüne kadar salı akşamlarının reyting zirvesinde yer aldı. Aile 12. bölümde İlyas, Hülya'yı seçim yapmaya zorlar. Devin ise Seher'den evlatlık durumunu öğrenir. Aile 12. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Aile dizisi 12. bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor.

23 Mayıs 2023 Salı 16:18 - Güncelleme:
Aile 12. Bölüm full izle Puhu Tv! Aile dizisi 12. bölüm izle tek parça!
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Aile 12. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı dizinin yeni bölümünde İbo'yla konuşup son bir şans vereceğini söyleyen kişinin kim olduğu akıllarda soru işareti oluştururken, bebeğini kaybeden Cihan derinden sarsılıyor. Aile 12. bölümde Devin'in Hülya'ya söylediği 'Hayattan tek bir dileğim var, o da sizin gibi bir anne olmamak' sözü damga vurdu. İşte Aile 12. Bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Aile dizisi 12. bölüm full izle!

Aile yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

AİLE 12. BÖLÜM İZLE!

Aile 12. Bölümde Çiftlik evinde yaşanan olayda kırılan camlar ve havuza düşen kişi merak konusu olurken, Aslan'ın Cihan'a "Döndük dolaştık yine babamızın oğlu olduk!" sözleri heyecanın dozunu artırıyor. Hülya'nın İlyas'a vereceği isim heyecanla bekleniyor.

AİLE DİZİSİ 12. BÖLÜM İZLE PUHU TV!

AİLE 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Show Tv'nin reyting rekorları kıran dizisi Aile'nin 12. bölümünde Mezarlıktaki patlamadan sonra Aysel ve bebeğinin durumu kritiktir. Savaşına kaldığı yerden devam eden İlyas, Hülya'yı oğulları arasında bir seçim yapması konusunda köşeye sıkıştırır.

İlyas'ı durdurmak için Hülya ve İbo yeni bir yol ararken, Aslan ailesine yaşatılanların bedelini ödetmek için bir plan kurar. Üstelik Aslan bu planında Cihan'la birlik olacaktır. Diğer taraftan İlyas'ın hedefinde ise Devin vardır.

Ailesini korumak için İlyas'a bir cevap vermek zorunda kalan Hülya, en nihayetinde oğulları arasında bir seçim yapar.

İlyas; Soykanlarla olan savaşını bitirmek için son darbeyi yapmaya artık hazırdır. Hülya'nın kendisine verdiği isimle karşı karşıya gelir. Acaba Hülya hangi oğlunun ismini vermiştir? Cihan mı? Aslan mı? Öz evladı mı? Yoksa evlatlığı mı?

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı 'Aile'de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

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