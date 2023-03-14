Aile 2. Bölüm izle tek parça! Aile dizisi 2. bölüm full izle!

Aile, 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Show Tv'de ekrana gelen Aile dizisi; Aslan ve Devin arasındaki aşkın alevlendiği ve aile cephesindeki olayların daha da karışıp gün yüzüne çıkmaya başladığıı yeni bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Aile 2. bölümde Devin, Aslan'ın hiç beklemediği hamlesiyle karşı karşıya kalır. İkili arasında ipler kopma noktasına gelir. Peki şimdi ne olacak? Aile 2. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Aile dizisi 2. bölüm full izle

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Aile', merakla beklenen 2. bölümüyle bu akşam seyirciyle buluşacak. Hikayenin giderek açılacağı, Aslan ve Devin arasındaki aşkın alevleneceği ve aile cephesindeki olayların daha da karışıp gün yüzüne çıkmaya başlayacağı yeni bölüm seyirciyi yine ekran başına kilitledi.

Tatlıtuğ ve Sarıkaya'nın yanı sıra Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer'den oluşan dev kadrodan oluşan dizi, bu akşam Show TV'de 20.00'de seyirciyle buluşuyor.

AİLE'NİN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?



Devin'in sofraya gelişi, Hülya'nın onu bir tehdit olarak görmesi için yeterlidir. Hülya en iyi bildiği taktiği uygulamaya karar verir: Dostlarını yakınında, düşmanlarını ise daha yakınında tutmak... Bunun ilk adımı olarak Devin'i kurucusu olduğu derneğin bir etkinliğine davet eder.

Aslan'ın odağında ise ailesini yasa dışı işlerden çıkarmak vardır. Bu operasyonun en önemli adımlarından biri de; genç iş insanı Atilla Özyılmaz'ın şirketine ortak olmaktır.

Kaza geçiren Aysel'e, Cihan'dan bir yardım eli uzanır. Hülya ise Aslan ve Devin ilişkisini yolun başındayken bitirmek için Cihan'la aynı masaya oturmak zorunda kalır.

Devin, Hülya ile katıldığı etkinlikte yaşananlardan sonra bir karar alır. Ama Aslan'la

geçireceği ilk gecede aralarındaki çekime yenik düşerken, Aslan'ın hiç beklemediği

hamlesiyle karşı karşıya kalır. İkili arasında ipler kopma noktasına gelir. Ancak bir araya geldikleri sürpriz bir sofrada yaşananlar, Devin'i hayatıyla ilgili büyük bir karar almaya iter. Bu karar, Aslan ve Devin'in yolculuklarındaki en önemli kırılma noktası olacaktır.

Özgün senaryosunda Hakan Bonomo'nun imzasının yer aldığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, Ay Yapım imzalı 'Aile' dizisi başrollerinde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı tutkulu bir aşk hikayesinde bir araya getirmeye hazırlanıyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı aşk ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

REYTİNGLERDE İLK SIRAYI KAPTI!

Geçen hafta ilk bölümüyle Show TV'de izleyici ile buluşan Ay Yapım'ın yeni dizisi 'Aile', hikayesi ve kadrosuyla seyircinin beğenisini kazanarak ilk bölümden reytinglerde birinciliğe oturdu.