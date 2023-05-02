Aile 9. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı dizi Aile'nin 9. bölümde Aslan ve İbo arasında gerilim tırmanırken, tüm olaylara Cihan'ın da dahil olması ve Aslan'la konuşmaları dikkat çekiyor. Devin'in haykırışının sebebi akıllarda soru işareti yaratırken, Aslan'ın Devin'e "Yarattığım canavara bakıyorum!" sözü damga vurdu. İşte Aile 9. Bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Aile dizisi 9. bölüm full izle!

AİLE 9. BÖLÜM İZLE!

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı 'Aile'de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

AİLE DİZİSİ 9. BÖLÜM İZLE PUHU TV!

Aile yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

AİLE 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Show TV'nin Ay Yapım imzalı, Salı akşamlarının favorisi haline gelen 'Aile' dizisi yeni bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi.

Show Tv'nin reyting rekorları kıran dizisi Aile'nin 9. bölümünde Serhat'ın ölümü Soykanlar için büyük bir savaşın başlangıcıdır. Serhat'ın avukatı Suat, tüm yaşananları öğrenir ve her şeyi İlyas'a anlatmakla tehdit eder.

Aslan bu sorunu çözmek için Cihan'la iş birliğine devam ederken; iki kardeş Suat'ın peşine düşerler. Ancak bulduklarında tüm planlarını değiştirecek bir sürprizle karşılaşacaklardır. Diğer taraftan Serhat'ın öldüğünü öğrenen Hülya ise aileyi korumak için İbo'yla yeniden iş birliği yapmak zorundadır.

Bu konudaki fikir ayrılıkları Aslan ve Hülya'yı karşı karşıya getirecektir. Tüm bunlara rağmen Aslan ailesinin güvenliği için Devin ve Yağmur'u da alıp çiftliğe dönerken; Hülya'nın aile üzerindeki hakimiyeti de sarsılmaya devam eder. Hülya ve Devin arasındaki mücadele artık çok daha büyüktür.

Serhat'ın ölümünde kendi payının olup olmadığını sorgulayan Devin; İlyas Koruzade gerçeğiyle yüzleşir. İlyas'ın, Aslan ve Yağmur için büyük bir tehlike olduğunu idrak ettiğinde endişelenmeye başlar.

Devin'in bir çıkış noktası bulmaya çalışması, ruhunda geri dönüşü olmayacak değişikliklere sebep olurken; ilk defa bir Soykan gibi düşünüp Aslan'ın planını etkileyecek bir fikir verir. Beş yıldır babasına dönüşmemek için mücadele veren Aslan; elini kirletmeden Avukat Suat tehdinden kurtulmanın bir yolunu arar.

Diğer taraftan Soykanlar ise Kaya'nın sünnet düğünü için bir araya toplanır. Ancak düğüne gelen beklenmedik bir misafir ile birlikte Devin bu zamana kadar girmediği Soykan çemberine artık girerken; Soykanlar, İlyas Koruzade tehlikesiyle burun buruna gelecektir.

REYTİNG REKORU KIRDI!

Aile'nin 8. bölümü, AB'de 8.74 izlenme oranı (rating) 23.85 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 8.04 izlenme oranı (rating) 19.49 izlenme payı (share) elde ederek birinci oldu. Total'de ise 4.79 izlenme oranı (rating) 12.75 izlenme payı (share) ile adını üst sıralara yazdırdı.