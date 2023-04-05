Show Tv'nin yeni dizisi Aile, 5. Bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı başrollerinde buluşturan Aile dizisinin 5. bölümünde Gerilim artıyor. Eko'yu kimin vurduğu büyük merak konusuyken Devin olaydan sonra Soykanların farklı bir yüzüyle tanışıyor. İşte Aile 5. Bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Aile dizisi 5. bölüm full izle, kesintisiz.

AİLE 5. BÖLÜM İZLE!

Aile, Salı akşamı Show TV'de 20.00'de.

Aile dizisinin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yanı sıra Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer gibi usta oyuncular yer alıyor.

AİLE'NİN 5. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Aile', merakla beklenen 5. bölümüyle bu akşam seyirciyle buluştu. Hikayenin giderek açılacağı, Aslan ve Devin arasındaki aşkın alevleneceği ve aile cephesindeki olayların daha da karışıp gün yüzüne çıkmaya başladığı yeni bölüm seyirciyi yine ekran başına kilitledi.

Aile'nin 5. Bölümünde; Aslan, Eko'yu vurduran kişinin İbo olduğunu öğreniyor. Acı bir intikam planı olan Aslan, İbo'nun büyük sevkiyat işine taş koyar. Saldırının arkasındaki kişiye zarar vermeyeceğine dair söz veren Aslan, Devin'e verdiği sözü tutmaz.

Çiftliğe yapılan silahlı saldırıyla birlikte Devin, hayatının belki de en zor günlerini yaşarken sadece bir kişinin desteğine ihtiyaç duyar: Aslan. Ancak Aslan yerine kendini bir koruma ordusuyla bulur.

Hülya ise başta Devin olmak üzere aile üyeleri üstündeki baskıyı iyice arttırır. Saldırıyı kimin düzenlediği bulunana kadar çiftlikte güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılır.

Soykan ailesinin karanlığıyla yüzleştikçe Aslan'a dair inandığı doğruları sorgulamaya başlayan Devin, bir cevap bulmak için Cihan'ın kapısını çalar. Aslan'ı tanımaya çalışırken kendi içindeki karanlıkla da tanışacaktır.

Aslan'ın odağında ise Eko'yu vuran kişiyi bulmak vardır. Bu saldırıdan menfaati olabilecek herkes Aslan için şüphelidir.

Sonunda perde aralanır... Aslan, saldırıyı düzenleyen kişinin kim olduğunu bulur. Şimdi intikam vaktidir. Ancak Devin, Aslan'dan bu işi bir kan davasına dönüştürmemesi için söz vermesini ister. Hülya; Aslan ve Devin'i çiftliğe getirmek için planlarını işletirken acaba Aslan, Devin'e verdiği sözü tutabilecek midir?