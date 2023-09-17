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Dizi

Aile dizisi ne zaman başlıyor? Aile yeni sezon tarihi belli oldu!

Aile dizisinin yeni sezon tarihi, yaz tatilinin bitmesinin ardından izleyici tarafından merak edilen konuşara arasında yer aldı. Yerli dizilerin yeni sezonları yayınlanmaya başladı. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile dizisinin yeni sezon tarihi de belli oldu. Peki Aile dizisi ne zaman başlıyor? İşte Aile yeni sezon tarihi

17 Eylül 2023 Pazar 16:49 - Güncelleme:
Aile dizisi ne zaman başlıyor? Aile yeni sezon tarihi belli oldu!
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Dizilerin yeni sezon bölümlerinin ekrana gelmeye başlamasıyla birlikte Show Tv'de yayınlanan Aile dizisini takip edenler, yapımın ne zaman ekrana geleceğini sorgulamaya başladı. Sezon finaliyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin 2. sezon çekimleri 18 Eylül'de başlayacak. Peki Aile dizisi ne zaman başlıyor? İşte Aile yeni sezon tarihi ile ilgili detaylar

AİLE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile dizisinin yeni sezonu için geri sayım sürerken, çekimlerin yeni başladığı ortaya çıktı.

Varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alan Aile dizisi, yeni sezonuyla ekim ayında ekranda olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin Devin Akın'ı Serenay Sarıkaya, yaz boyunca yine aynı yapım şirketinin Netflix için çektiği dizisi "Kimler Geldi, Kimler Geçti" dizisinde avukat Leyla karakteriyle başrol oynadığı için set planı projenin bitiş tarihine göre ayarlandı.

Başarılı senarist Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı "Aile" dizisi bu nedenle 18 Eylül'de sete çıkacak. Her şey yolunda giderse dizi ekim ayının ilk haftası yayında olacak.

AİLE DİZİSİ SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Aile dizisinin yayınlanan sezon finali bölümünde Aslan ve Cihan öğrendikleri gerçeklerle karşı karşıya geldi. Kavganın son raddesinde ise Cihan, Aslan'ı vuracağı sırada Devin Cihan'ı sırtında vurarak Aslan'ın hayatını kurtardı.

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