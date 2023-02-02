Aile dizisinden ilk fragman yayınlandı. Senaryosunda Hakan Bonomo'nun imzasının yer aldığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı Aile dizisi için geri sayım başladı. Oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken aile dizisi yakında seyirci ile buluşacak. Peki Aile dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Aile dizisi oyuncuları kimlerdir?

AİLE DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?



Çekimleri hızla devam eden diziden ilk fragman seyirci ile paylaşıldı. Dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Özgün hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile 'Aile' dizisi çok yakında SHOW TV'de izleyicisinin karşısına çıkacak.

Tutkulu bir aşk hikayesi ile aile kavramını ele alacak olan Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Nur Sürer, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen ve Emel Göksu gizi usta oyuncular eşlik ediyor.

AİLE DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ)

Devin (Serenay Sarıkaya)

Hülya (Nur Sürer)

Leyla (Canan Ergüder)

Cihangir (Nejat İşler)

Seher (Emel Göksu)

Yağmur (Yüsra Geyik)

Atilla (Ushan Çakır)

İbrahim (Levent Ülgen)

İskoç (Ali Savaşçı)

Aslan'ın annesi Hülya karakterini bir süre önce Camdaki Kız'a veda eden Nur Sürer canlandıracak.

Aslan'ın abisi Cihangir rolü için ise ünlü aktör Nejat İşler'de projede yer alacak.

Canan Ergüder'in Leyla'yı, Emel Göksu'nun Aslan'ın büyükannesi Seher'i oynayacağı dizide Yüsra Geyik, Devin'in uyuşturucu bağımlısı kız kardeşi Yağmur'a hayat verecek.

"Aile" dizisine Hayri'nin torunu Atilla rolü için ise oyuncu Ushan Çakır dahil edildi. Ushan Çakır'ın ardından bomba bir isim daha dizinin kadrosuna katıldı. Aslan'ın amcası İbo'ya hayat verecek olan ünlü isimi Levent Ülgen oldu.

AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizide, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alınıyor.