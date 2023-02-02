İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2023 Perşembe / 12 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8194
  • EURO
    20,6955
  • ALTIN
    1181.69
  • BIST100
    4500.88
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Aile dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Aile dizisi oyuncuları kimlerdir?
Dizi

Aile dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Aile dizisi oyuncuları kimlerdir?

Ay Yapım imzalı Aile dizisi yakında izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile dizisinde birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Özgün bir senaryosu olan dizi; Aslan'ın, psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ele alıyor. Peki Aile dizisi oyuncuları kimlerdir? Aile dizisi ne zaman başlıyor? İşte Aile dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

2 Şubat 2023 Perşembe 15:16 - Güncelleme:
Aile dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Aile dizisi oyuncuları kimlerdir?
ABONE OL

Aile dizisinden ilk fragman yayınlandı. Senaryosunda Hakan Bonomo'nun imzasının yer aldığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı Aile dizisi için geri sayım başladı. Oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken aile dizisi yakında seyirci ile buluşacak. Peki Aile dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Aile dizisi oyuncuları kimlerdir?

AİLE DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Çekimleri hızla devam eden diziden ilk fragman seyirci ile paylaşıldı. Dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Özgün hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile 'Aile' dizisi çok yakında SHOW TV'de izleyicisinin karşısına çıkacak.

AİLE 1. BÖLÜM FRAGMAN

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Tutkulu bir aşk hikayesi ile aile kavramını ele alacak olan Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Nur Sürer, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen ve Emel Göksu gizi usta oyuncular eşlik ediyor.

AİLE DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ)

Devin (Serenay Sarıkaya)

Hülya (Nur Sürer)

Leyla (Canan Ergüder)

Cihangir (Nejat İşler)

Seher (Emel Göksu)

Yağmur (Yüsra Geyik)

Atilla (Ushan Çakır)

İbrahim (Levent Ülgen)

İskoç (Ali Savaşçı)

Aslan'ın annesi Hülya karakterini bir süre önce Camdaki Kız'a veda eden Nur Sürer canlandıracak.

Aslan'ın abisi Cihangir rolü için ise ünlü aktör Nejat İşler'de projede yer alacak.

Canan Ergüder'in Leyla'yı, Emel Göksu'nun Aslan'ın büyükannesi Seher'i oynayacağı dizide Yüsra Geyik, Devin'in uyuşturucu bağımlısı kız kardeşi Yağmur'a hayat verecek.

"Aile" dizisine Hayri'nin torunu Atilla rolü için ise oyuncu Ushan Çakır dahil edildi. Ushan Çakır'ın ardından bomba bir isim daha dizinin kadrosuna katıldı. Aslan'ın amcası İbo'ya hayat verecek olan ünlü isimi Levent Ülgen oldu.

AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizide, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alınıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.