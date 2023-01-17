Aile dizisinin çekimleri başladı. Ay Yapım'ın Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı uzun zaman sonra SHOW TV ekranlarında seyircisi ile buluşturacak diziden ilk kareler yayınlandı. Peki Aile dizisi oyuncuları kimlerdir? Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile dizisi ne zaman başlıyor? İşte detaylar

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?



Ay Yapım'ın Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı uzun zaman sonra SHOW TV ekranlarında seyircisi ile buluşturacak olan yeni özgün dizisi 'Aile'nin çekimlerinden ilk kareler yayınlandı

Dizide ikiliye Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ Aslan'a, Serenay Sarıkaya ise Devin karakterine hayat verecek.

AİLE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Aile dizisinde, tanınmış ailelerden 'Soykanlar'ın başındaki 'Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog 'Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ekrana yansıtacak.

Dikkat çekici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile şimdiden merakla beklenen 'Aile' yakında SHOW TV'de.