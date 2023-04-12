Aile dizisi Yusuf Soykan karakteri, diziyi takip edenler tarafından merak ediliyor. Dizide Soykan ailesinin ölen babaları Yusuf Soykan'ı oyuncu Tamer Yiğit canlandırıyor. Show Tv'de yayınlanan dizide birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Peki Aile dizisi Yusuf Soykan kimdir? Aile dizisi oyuncularından Tamer Yiğit kimdir, kaç yaşında? İşte oyuncunun biyografisi

AİLE DİZİSİ YUSUF SOYKAN (TAMER YİĞİT) KİMDİR?



Aile dizisinde Yusuf Soykan'ı usta sanatçı Tamer Yiğit oynuyor. Yusuf Soykan dizide Aslan'ın babasıdır.

Türk sinemasının usta isimleri arasında yer alan Tamer Yiğit geçtiğimiz yılalrda Kuruluş Osman'da rol almıştır.

Aile dizisi Yusuf Soykan karakterini canlandıran Tamer Yiğit, (asıl adıyla Tamer Özyeğitoğlu) 1942 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Oyuncu, senarist ve yapımcı olan Tamer Yiğit, 2001 yılında kurulan AK Parti'nin kurucu üyelerindendir.

Tamer Yiğit aynı zamanda Balıkesirspor yönetim kurulu üyeliği, Sinema oyuncuları derneği kurucusu ve Yönetim kurulu üyeliği gibi görevleri de yerine getirdi.

Oyunculuğa ara verdikten sonra bir süre ticaretle uğraşan Yiğit, 2007'de Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde "Ali Selçuk Toros" karakterini canlandırdı. 2008'de karakterinin rolü sona eren oyuncu, 12 yıl sonra Kuruluş Osman dizisinde "Ertuğrul Gazi" rolüyle oyunculuğa döndü.

Tamer Yiğit, 2021 yılında ekrana gelen Çukur dizisinde Yaşlı Yamaç Koçovalı karakterini de canlandırmıştır.

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI



Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı aşk ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alan Aile dizisinde; Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Emel Göksu, Nur Sürer ve Tamer Yiğit rol alıyor.