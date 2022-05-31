Akça Hatun öldü mü? sorusu, dün akşam ekrana gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin sezon finalini izleyenler tarafından merak ediliyor. Dizinin son bölümünde Vaspurakan Kalesi'nde Fetih harekatı sırasında Akça Hatun, Babası Hasan ve Alparslan'ın gözü önünde Kekavmenos tarafından öldürüldü. Peki Fahriye Evcen diziden ayrıldı mı? İşte Alparslan Büyük Selçuklu Akça Hatun'un ölüm sahnesi

AKÇA HATUN ÖLDÜ MÜ?

Fahriye Evcen'in Akça Hatun'u canlandırdığı dizinin final sahnesinde Akça Hatun, Kekavmenos tarafından öldürüldü. Dizide Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen, yeni sezonda olmayacak.

FAHRİYE EVCEN DİZİDEN AYRILDI MI?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yapımcısı ve senaristi Emre Konuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dizinin başrolü Fahriye Evcen'e teşekkür etti.

Konuk paylaşımında, "Asâleti ve nezâhetiyle projemize değer katan kıymetli Fahriye Evcen'e sonsuz teşekkürler. "Akça" onsuz eksik kalırdı. Onunla tamam oldu. Tarihimizde kendini vatanına adamış, her şeyini bu yolda feda etmiş olan bütün aziz kadınlarımızı harikulade temsil etti." dedi.

AKÇA HATUN'UN VEDASI - ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 27. BÖLÜM

Akça Hatun (Aka Hatun) Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşidir. Doğum ve ölüm tarihine dair bilgi bulunmuyor.

Ancak Alparslan, Aka Hatun'un ardından Seferiye Hatun ile evlenmiştir. Bu iki evlilikten de Sultan'ın 12 çocuğu olmuştur.