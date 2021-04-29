29 Nisan 2021 Perşembe 23:50 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 23:50

Akrep 20. bölümüyle Star Tv'de ekrana geldi. Perşembe akşamı yayınlanan Akrep dizisinin son bölümde Ayşem, Ferda'nın Gevher İlaç'ın yönetim kuruluna Perihan'ı tehdit ederek girdiğini öğrenince şirketin çıkarlarını Ahmet ve Ferda'dan korumak için avukat olarak göreve başlar. Artık Perihan'ın safında yer alan Ayşem, anne ve babasına resmen savaş ilan eder. Akrep 20. Bölümü haberimizden kesintisiz olarak izleyebilirsiniz. Akrep 20. son bölüm Puhu Tv!

AKREP 20. BÖLÜM İZLE PUHU TV!

Akrep dizisi, perşembe günleri Star Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim ve Çağdaş Onur Öztürk gibi önemli isimlerin yer aldığı dizinin yapımını 1441 Production adına İrfan Şahin üstleniyor.

AKREP 20. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu Akrep dizisinin senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme alıyor.

Akrep 20. bölümde Perihan, son zamanlarda yaşadığı stresin de etkisiyle bayılır ve hastaneye kaldırılır. Yapılan tetkiklerden sonra Perihan'a kanser teşhisi konur. Üstelik kanserin son safhasında olduğunu, az bir ömrü kaldığını öğrenince Perihan'ın dünyası başına yıkılır. Aldığı kötü haberi sevdiklerinden saklayarak hastalıkla savaşmaya karar verir.

Ayşem, Ferda'nın Gevher İlaç'ın yönetim kuruluna Perihan'ı tehdit ederek girdiğini öğrenince şirketin çıkarlarını Ahmet ve Ferda'dan korumak için avukat olarak göreve başlar.

Artık Perihan'ın safında yer alan Ayşem, anne ve babasına resmen savaş ilan eder.

Ferda ve Ahmet, hiç beklemedikleri bu hamleye hazırlıksız yakalanırlar. Öte yandan Ayşem, Şahin'i cezaevinden çıkarmak için kolları sıvar.

Ahmet her yerde karış karış Aras'ı aratmaktadır. Aras'ı bulmak için Duru'nun karşısına çıkar ve onu tehdit eder. Duru, Aras'a zarar vermemesi için Ahmet'in emirlerine uymak zorunda kalırken, Efe, dostu Aras'ı korumayı başarabilecek mi?