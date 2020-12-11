Akrep dizisinin oyuncuları kimler? Star TV'nin yeni dizisi Akrep oyuncuları ve konusu

11 Aralık 2020 Cuma 13:30 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 13:30

Akrep dizisinin oyuncuları kimler? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak ediliyor. Yapımını 1441 Productions’ın, yapımcılığını İrfan Şahin’in üstlendiği; ihanetin, lanetin, aşkın ve anneliğin savaşını STAR TV ekranına getirecek Akrep dizisi, 11 Aralık Cuma akşamı 20.00’de izleyiciyle buluşuyor. Star TV'nin yeni dizisi Akrep oyuncuları ve konusu ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Star TV'nin yeni dizisi Akrep, oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in rol aldığı dizide, Erkan Birgören imzalı senaryonun yönetmen koltuğunda Gökçen Usta yer alan Akrep dizisiyle ilgili tüm merak edilenler...

AKREP DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Akrep dizisi oyuncu kadrosunda: Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz.

AKREP DİZİSİNİN KONUSU

Perihan (Demet Akbağ); kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir.

Perihan (Demet Akbağ) kırk yıl önce kızını terk edip, zengin bir adamla evlenmiştir. Güzel bir hayata kaçarken arkasında bıraktığı kızı Ferda (Evrim Alasya) yıllar sonra Perihan’ı bulur. Buluşmaları kucaklaşmaya değil büyük bir savaşa sebep olur. Bu savaştan ilk kurtarılacak listesinde ise, hiçbir suçu olmayan çocuklar vardır.

Yakanın ve yananın her gün yer değiştirdiği ana kız hesaplaşması tek bir soruyla başlar: “Neden beni terk ettin anne?”

Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir. Kızı Berna’nın cesedi bulunmuştur...

Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan’ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda (Evrim Alasya) ise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan’ın sahip olduklarının peşindedir! Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan’ın kızı, damadının ise sevgilisidir.

Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır.

Ferda’yı hapishaneden kurtarmak için dinleyen Ayşem’in de Ferda’nın ve kızı Merve (Müge Su Şahin)’nin hayatına bir bomba gibi düşmesi an meselesidir! Emgen Ailesi’nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun), Şahin (Taha Baran Özbek) ve Ece (Ahsen Türkyılmaz); Perihan ve Ferda’nın savaşının ortasında kalacaktır. Bu savaş, Ferda’nın komşusu İpek (Esila Umut) ve Aras’ın (Yusuf Çim) hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.