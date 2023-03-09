Al Sancak, 6. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de ekrana gelen dizide; Yıldıza hilal, bayrağa kan, toprağa can veren gizli kahramanların hikayesinin anlatılıyor. Başrollerinde Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan'ın yer aldığı Al Sancak'ın 6. Bölümünde Sacit Komutan'ın Nadia'ya olan güveni zedelenmiştir. ali her şeye rağmen canını tim için ortaya koyan nadia'yı savunur. Nadia ve Mithat yüzleşecek mi? Al Sancak 6. Bölüm full izle Youtube bağlantısı haberimizde yer alıyor.

AL SANCAK 6. BÖLÜM İZLE!



Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan'ın başrolü paylaştığı Al Sancak dizisinde, İdris Nebi Taşkan, Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Ahmet Olgun Sünear, Melih Özdoğan, Tezhan Tezcan, Ömer Faruk Aran, Murat İnce, Fatih Gühan, Çağlar Sayın ve Ayşen Sezerel rol alıyor.

AL SANCAK 6.BÖLÜM ÖZET



Sacit Komutan'ın Nadia'ya olan güveni sarsılmış olsa da Ali her şeye rağmen Nadia'yı savunur.

Öte yandan Mithat Sargon herkesin gündemindedir, Nadia ise Mithat'la yüzleşmek ister. Ali, Nadıa'yı savunuyor Ali, Kosova'dan yaralı dönen Nadia'yı ihtimamla iyileştirmeye çalışır.

Diğer yandan da ondan Mithat Sargon ve Ahtapot yapılanmasıyla ilgili bilgi almak ister. Sacit Komutan'ın Nadia'ya olan güveni zedelenmiştir. ali her şeye rağmen canını tim için ortaya koyan nadia'yı savunur. Nadia ve Mithat yüzleşecek mi?

Tuzağa düşüp açığa çıkan Nadia ise yeni bir hamlede bulunarak kartları açık oynamaya karar verir. Mithat'ı yüzleşmeye davet eder. Mithat Sargon herkesin odağında! Herkesin gündeminde ve odağında tek bir isim vardır. Mithat Sargon...

Ali, Atilla'nın şehit düştüğü operasyonu ayrıntılarıyla hatırlamaya çalışır. Zihninde katilin bulanık silueti, kalbinde Atilla'nın hatırası vardır. Sedef ise savcının Mithat'ı salıvermek için dayandığı hukuki boşluğu tespit eder ve kararlılıkla üzerine gider. Savcı, ahtapot tarafından köşeye sıkıştırılmış durumdadır.

AHTAPOTUN HEDEFİNDE BİNLERCE MASUM VAR!



Pençe Timi bu saldırının önüne geçebilecek mi? Ahtapot, dağılan itibarını toparlamak için Mithat'ın kumandasında büyük bir eyleme hazırlanmaktadır. Plan adım adım uygulamaya koyulurken saatler Cuma namazı vaktine kurulur. Pençe Timi, binlerce masumun ölümüyle sonuçlanacak saldırıyı bertaraf etmek için yola çıkar.