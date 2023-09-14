İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2023 Perşembe / 29 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9427
  • EURO
    28,7283
  • ALTIN
    1653.23
  • BIST100
    8118.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Aldatmak 37. bölüm izle! Aldatmak 37. Bölüm full hd izle tek parça!
Dizi

Aldatmak 37. bölüm izle! Aldatmak 37. Bölüm full hd izle tek parça!

Aldatmak dizisi 37. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı dizinin yeni bölümünde Gizem'in 'Anne olmak ne zor!' sözü izleyenleri duygulandırdı. Korkunç kaza ile birlikte kendisini bir kabusun içinde bulan Güzide, büyük bir suçlamayla karşı karşıya kalır. Gizem bebeğini bulabilecek mi? Aldatmak 37. Bölümü izlemek için haberimizdeki bağlantıya tıklayın. Aldatmak 37 bölüm full izle Youtube!

14 Eylül 2023 Perşembe 20:29 - Güncelleme:
Aldatmak 37. bölüm izle! Aldatmak 37. Bölüm full hd izle tek parça!
ABONE OL

Aldatmak 37. Bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Atv'de yayınlanan dizinin yeni sezonundan 37. bölümünde Oylum'un oğluna kavuşma mücadelesi her geçen saat daha kritik bir hal almaktadır. Bebeği kimin kaçırdığı netleşirken, beklenmedik bir ismin hamlesi herkesi ters köşeye düşürür. İşte Youtube üzerinden Aldatmak 37 bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölüm özeti. Aldatmak 37. Bölüm full izle

ALDATMAK 37. BÖLÜM İZLE!

Aldatmak dizisinin 37. bölümünde Korkunç kaza ile birlikte kendisini bir kabusun içinde bulan Güzide, büyük bir suçlamayla karşı karşıya kalır.

Güzide'nin kendinden emin hamlesi, hayatını hiç beklemediği bir şekilde sonsuza kadar değiştirmek üzeredir. Torununu bulmak için her şeyi göze alan ve kimseden korkmayan Güzide, yeni ve tehlikeli bir düşmanı olduğundan habersizdir.

Oylum'un oğluna kavuşma mücadelesi her geçen saat daha kritik bir hal almaktadır. Bebeği kimin kaçırdığı netleşirken, beklenmedik bir ismin hamlesi herkesi ters köşeye düşürür.

ALDATMAK DİZİ OYUNCULARI

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy), Caner Şahin (Tolga Kaşifoğlu), Aras Aydın (Behram Dicleli), Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy), Asena Girişken (Yeşim Denizeren), İlayda Çevik (İpek Okuyan), Cem Sürgit (Ümit Özgüder), Meltem Baytok (Nazan Tokluca), Selin Kahraman (Zeliş), Burcu Söyler (Selin), İrem Tuncer (Serra), Alize Gördüm (Azra Yanar), Canan Ürekil (Zeynep), Masal Ayşe Gencer (Öykü) ve Özlem Tokaslan (İlknur Gülsoy) ve Nursel Köse (Mualla Dicleli)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.