Aldatmak 5. Bölüm full izle! Aldatmak son bölüm izle Youtube

Aldatmak 5. bölümüyle Atv'de ekrana geldi. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı dizinin ekrana gelen son bölümünde Ozan, Oltan'a her şeyi anlatır. Oltan'ın Yenersoy Ailesi'ne karşı edindiği bilgiler giderek artmakta ve tehlikeli bir hal almaya başlamaktadır. Oltan, bu bilgiyi nasıl kullanacak? Aldatmak 5. son bölümü izlemek için haberimizdeki bağlantıya tıklayın. Aldatmak 5 bölüm full izle Youtube!

ALDATMAK 5. BÖLÜM FULL İZLE (ATV)

Aldatmak dizisi her perşembe saat 20.00'da Atv'de.

ALDATMAK SON BÖLÜM İZLE (YOUTUBE)

Tims&B Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Aldatmak dizisinin senaryosunu Ayfer Tunç kaleme alırken, yönetmenliğini ise Murat Saraçoğlu üstleniyor.

ALDATMAK 5. BÖLÜM ÖZETİ

Güzide, Oylum'un hapis cezasına tepki gösterince kendini nezarethanede bulur.

Hakim ve Yenersoy Ailesi arasında adli bir savaş patlak verir. Bu süreçte Güzide, Sezai'den büyük destek görür. Kendisini kurtarmak için büyük çaba sarf edenler arasında, beklemediği bir isim de vardır.

Tolga ile yaşadığı duygu yüklü bir andan sonra duygularına hakim olmaya çalışan Oylum için her şey daha da karmaşık hale gelir.

Bütün bunların arasında, Oylum bir dikkatsizliği sonucu foyasının ortaya çıkması tehlikesi ile karşı karşıya kalır.

Bir çıkmaza giren Ozan, Oltan'a her şeyi anlatır. Oltan'ın Yenersoy Ailesi'ne karşı edindiği bilgiler giderek artmakta ve tehlikeli bir hal almaya başlamaktadır.

Tarık, özel hayatında dengeyi sağlamak için çırpınırken, Yeşim onun ilgisini yeniden çekebilmek için çok daha fazlasını yapmaya hazırdır.

ALDATMAK OYUNCULARI

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy)

Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan)

Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy)

Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu)

Yusuf Çim (Ozan Yenersoy)

Caner Şahin (Tolga Kaşifoğlu)

Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy)

Asena Girişken (Yeşim Denizeren)

Cem Sürgit (Ümit Özgüder)

Meltem Baytok (Nazan Tokluca)