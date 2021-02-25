25 Şubat 2021 Perşembe 20:54 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 20:54

Alev Alev 16. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Alev Alev 16. bölümde; Çelebi, Cemre'yi tehdit etmeye devam ederken karşısında yeni bir düşman bulur. Öte yandan İskender ile yaptığı konuşmada ona ağlayarak "Annem bile senin" der. Diğer yandan Rüya Ömer'in annesi ile ilgili yarasını merak ederken, Çiçek hakkında şok edici bir gerçekle yüzleşir. Alev Alev son bölümü izlemek isteyenler için Puhu Tv ve Show Tv full izleme linkleri haberimizde yer alıyor. Alev Alev 16. bölüm Puhu Tv izle!

Alev Alev 16. bölümüyle Perşembe akşamı izleyici karşısına çıktı. Yayınlanan son bölümde Cemre'nin mutluluk gözyaşları, izleyenleri duygulandırdı. Alev Alev 16. son bölümü izleme sayfasına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

ALEV ALEV 16. BÖLÜM PUHU TV İZLE

Ay Yapım imzalı dizinin yönetmeliğini Ahmet Katıksız, Senaryosunu ise Burcu Görgün Toptaş kaleme alıyor. Alev Alev 16. bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

ALEV ALEV 16. BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

Cemre, Güneş'in geçici velayetini almak için çabalamaya devam etmektedir.

Alev Alev 16. Bölümde Kızı Güneş'in kanunen yanında kalabileceği haberini alan Cemre büyük bir sevinç yaşarken, bu mutluluğunu Ozan'la da paylaşır.

Bu umut veren gelişmenin ardından Çelebi'nin öfkeyle Cemre'nin evine gelmesi ise korku dolu anlara sahne olur.

Cemrenin boğazını sıkan Çelebi, kızının yaşadığı şoku düşünmeden öldürürcesine karısına saldırır.

Çelebi zekice manevralarla kendisine yapılan saldırıları göğüslerken, karşısına hiç beklemediği yeni bir düşman çıkar.

Öte yandan Çelebi, İskender ile konuşurken ona "Herşeyim senin aslında, annem bile!" diyerek onun kardeşi olduğunu söyler.

Ömer ve İskender arasında sert bir mücadele başlamak üzeredir. İskender ve Ömer'in arasında gerilim dolu anların yaşandığı sahnede İskender, Ömer'in annesi hakkında konuşur. Ömer'e annesinden bahsederek onu şaşırtan İskender'in planı ise merak konusu oldu.

Ömer bu mücadelede karşısında sürpriz bir ismi bulur.

Rüya Ömer'in annesi ile ilgili yarasını merak ederken, Çiçek hakkında şok edici bir gerçekle yüzleşir.

Cemre ise Çelebi ile olan savaşında, yeni ve umut dolu bir hayatın kapısını aralar.

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayımlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charite dizisinden uyarlanmıştır.

Alev Alev yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Show TV'de!