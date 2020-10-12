12 Ekim 2020 Pazartesi 11:32 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 11:32

Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı, Show Tv ekranında seyirci karşısına çıkacak olan yeni dizinin tanıtımları sonrası merak edilmeye başladı. Tanıtımlarında Demet Evgar'ın başarılı oyunculuğunu sergilediği Alev Alev dizi oyuncuları da şimdiden konuşulmaya başlandı. Senaryosunu Burcu Görgün Toptaş'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız yer alıyor. Tanıtımlarından anlaşılacağı üzere dizi, kadınların sesi olacağa benziyor. Ay Yapım imzalı dizi Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Alev Alev dizi oyuncuları kimler? İşte dizinin yayınlanan tanıtımları ve detaylar...

ALEV ALEV DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Alev Alev dizisinin ne zaman başlayacağı hakkında henüz net bir açıklama bulunmuyor. Yayınlanan fragmanlarda yayın tarihi açıklanmazken, dizinin ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

ALEV ALEV OYUNCULARI KİMLER?

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay gibi isimler Alev Alev'in oyuncu kadrosunda yer alacak. Dizinin yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstlenecek. Senaryo ise Burcu Görgün Toptaş tarafından ele alınacak.

ALEV ALEV 1. BÖLÜM TANITIM 1





Alev Alev dizisinde yaşadığı acıları ve gördüğü şiddeti anlatmaya çalışan Demet Evgar’ın canlandırdığı Cemre’nin isyanı ve adalet arayışı izleyenleri etkiledi. Demet Evgar, yine oyunculuğunu en iyi şekilde gösteriyor.

ALEV ALEV TANITIM 2





ALEV ALEV TANITIM 3





ALEV ALEV DİZİ KONUSU

Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…

Alev Alev dizisinde birbirinden farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatları anlatılacak. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın yaptığı dizinin senaryosunu ise Burcu Görgün Toptaş kaleme alıyor. Dizi bugüne kadar yapılan kadına şiddet hikayelerinin aksine farklı anlatım tarzıyla dikkat çekmeyi hedefliyor.

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek.

Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi’nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.