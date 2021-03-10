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Dizi

Alev Alev dizisine iki bomba transfer

Show TV'de yayınlanan sevilen dizi 'Alev Alev'in kadrosuna iki isim katıldı. Yeni transferler Alev Alev'in 18. bölümünde boy gösterecek.

10 Mart 2021 Çarşamba 14:40 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 14:40
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Bu sezonun çok konuşulan dizisi 'Alev Alev'in kadrosuna iki isim dahil oldu.

Sevilen oyuncular Sahra Şaş ve Bora Cengiz bu haftadan itibaren Perşembe akşamları seyirciyle buluşacak. Sahra Şaş, Ömer'in (Cihangir Ceyhan) mahalleden eski kız arkadaşı Zeyno'ya hayat verirken, Bora Cengiz ise Rüya'nın (Dilan Çiçek Deniz) iş başvurusunda bulunduğu hukuk bürosunun sahibi ve aynı zamanda üniversite arkadaşı Serkan karakteriyle ekranlara gelecek.

Bu iki yeni karakterin hikayeye nasıl yön vereceği ise gizemini koruyor.

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