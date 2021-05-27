27 Mayıs 2021 Perşembe 20:55 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 20:55

Alev Alev 28. bölümüyle izleyenlerine veda etti. Show Tv ekranlarında yayınlanan Alev Alev'in final bölümüne Cemre'nin evlenmesi damga vurdu. Diziyi izleyenler bu sonuçtan sonra rahat bir nefes aldı. Öte yandan Çiçek, Rüya'ya İskender'i sevdiğini itiraf eder. Sevdiğini ihbaer etmek zorunda kalan Çiçek'i sonunda nasıl bir hayat bekliyor? Alev Alev 28. bölümü full izlemek isteyenler için Alev Alev final bölümü Show Tv ve Puhu Tv izleme linki haberimizde yer alıyor.

Show Tv'nin sevilerek izlenen dizisi Alev Alev dizisi final bölümüyle 27 Mayıs 2021 Perşembe akşamı ekranlara veda etti. İşte Alev Alev 28. bölüm izleme bağlantıları.

ALEV ALEV 28. BÖLÜM FULL İZLE (SHOW TV)

Yaşadığı zor günlerin ardından kızıyla beraber hayalini kurduğu hayata ulaşmak için büyük bir mücadele veren Cemre'nin mutlu olması ve Çelebi'nin cezasını çekmesi herkese derin bir nefes aldırdı.

ALEV ALEV FİNAL BÖLÜMÜ İZLE PUHU TV

Alev Alev dizisinin final bölümünde Sarnıç yangınının külleri sönmek, herkesin hayatını kaplayan dumanı ise tamamen dağılmak üzeredir.

Ömer'in yakalaması sonrasında Çelebi yolun sonuna gelir. Yaptığı onca kötülüğün cezasını ödemeye başlayacaktır.

Cemre korkmadan yeni hayatını kurmak için adımlar atmaya başlarken, Hanım'ın kocasının hapisten çıkması büyük bir paniğe yol açar.

Çiçek'in beklenmedik hamlesi ile İskender ve Çiçek'in imkansız aşkı son sınavını verir.

Rüya'nın verdiği müjde Ömer başta olmak üzere herkesi mutlu eder.

Altan ve Tomris arasındaki aşk filizlenirken, Tomris'in Çiçek'le yüzleşmesi Çiçek'in kaderini sonsuza dek değiştirir.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay yer aldı.