Alman oyuncu, Kuruluş Osman kadrosuna dahil oldu!

10 Kasım 2021 Çarşamba 16:20 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 16:20

Başladığı günden bu yana izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisine yeni bir isim dahil oldu. Oyuncu kadrosunu genişletmeye devam eden Kuruluş Osman'a Alman asıllı oyuncu Yazmeen Baker de katıldı. Yazmeen Baker, sürpriz bir karakterle diziye transfer oldu. Peki Yazmeen Baker kimdir? İşte detaylar...

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', ATV ekranlarındaki üçüncü sezonunda da çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

YAZMEEN BAKER KİMDİR?

1979 yılında Almanya'da doğan Yazmeen Baker'in babası Alman annesi ise Türk'tür.

Almanya'nın Göttingen şehrinde dünyaya gelmiştir. Annesinin memleketi Mersin'de 3 yaşına kadar yaşamıştır.

Sinema sektöründen önce dövüş sporları eğitmenliği yapmıştır ve dövüş sporlarına olan ilgisi ile dünyada tanınmıştır. Karate, Martial Arts, Kung Fu gibi dövüş sporlarında ustadır. Daha sonra ise bu işi beyaz perde de Show olarak yapmayı isteyen Yazmeen Baker Uluslararası Michael Chekhov oyunculuk akademisinde eğitim almıştır.

Yazmeen Baker, İngilizce, Almanca ve Türkçe konuşabilmektedir.