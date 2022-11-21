Alparslan Büyük Selçuklu 36. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bu hafta özetsiz yeni bölümüyle ekrana gelen dizinin yeni bölümünde Seferiye ihtilale katılarak babasının yanında mı saf tuttu, yoksa başka bir planı mı var? İşte Selçuklu Alparslan 36. Bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar... Alparslan Selçuklu son bölüm izle tek parça (36. bölüm) Alparslan Büyük Selçuklu 36. Bölüm full izle son bölüm!

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 36. BÖLÜM İZLE

Alparslan, Abbasi Halifesinin karşısına çıkmış, Büveyhilerin Hacerülesved'in çalınan büyük parçasını ele geçirdiğini öğrenmişti. Vazifesi ise mübarek taşı onlar Fatımi Halifesine vermeden alıp Abbasi Halifesine getirmekti.

Yaptığı tertiple Fatımi Halifesinin taşı teslim almak üzere Besasiri'ye gönderdiği elçi heyetinin yerine geçer. Besasiri Alparslan'ı tanımadığı için bunu farketmez. Alparslan, Besasiri kendisini fark etmeden taşı alabilecek mi? Besasiri bu durumu ne zaman fark edecek?

Hacerülesved'i Kabe'ye tekrar yerleştirmek için Alparslan neler yapacak? Vaspurakan'daki boşluktan yararlanan Arslan Yusuf ihtilal hayalleri kurmuştu.

Seferiye ve Buharalı komutanlar ile tertibini yapmış ve gece yarısı bütün ileri gelenleri öldürerek ilk ayaklanmayı başlatacaktı. Seferiye de kendisine Öke'yi ayırdığını söyleyerek onun yanına gitmişti.

Seferiye ihtilale katılarak babasının yanında mı saf tuttu, yoksa başka bir planı mı var?

Grigor, hem Süleyman'ın kaçışı hem de Alpagut'un casus olduğunu anlayamaması sebebiyle iyice bilenmiştir. Yınal'a artık güvenmemektedir.

Arslan Yusuf'un, Vaspurakan'da yapacağı ihtilal üzerine o da harekete geçecektir. Grigor çok arzuladığı Vaspurakan'ı yeniden ele geçirebilecek mi?