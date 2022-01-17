17 Ocak 2022 Pazartesi 23:53 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 23:53

Alparslan Büyük Selçuklu 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı dizinin yeni bölümünde Akça'nın çarpışma yerinde vurulup düştüğünü gören Alparslan, buna sebep olanların peşine düşer. Eline geçen ipuçları onu hiç beklemediği bir gerçekle yüz yüze bırakacaktır. İşte Selçuklu Alparslan 9. Bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar... Alparslan: Büyük Selçuklu 9. bölüm izle full hd tek parça!

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Muhammed Alparslan'ın kutlu yolculuğu...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu'ün yer aldığı, yapımını Akli Film'in üstlendiği TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, 9. bölümüyle ekrana geldi.

Alparslan Büyük Selçuklu 9. bölümde Alparslan'a kurduğu tuzağa kendisi düşen Kekavmenos, hiç hesap etmediği bir durumda kalmıştır.

Alparslan'ın panzehir karşılığında istediği şeyleri kabul etmek istemeyen Dukas, Evdokya ve Diyojen başka çareler aramaya başlar.

Nihayet eski gücüne kavuşacak olan Yınal, karargâhı alan Alparslan'ı bertaraf etmek için harekete geçer.

İçinde Akça, Akınay ve Gevherin de olduğu kervan karargâha giden yolda Karmatilerin saldırısına uğrar. Alparslan'ın son anda yetiştiği bu saldırının ardında kim vardır? Kekavmenos mu, Bozan mı?

Düşman tarafından yaralanan Akça Hatun, kendine gelirken Nizamülmülk'e "baba" diye sesleniyor. Nizamülmülk, Akça'nın kızı olduğunu öğrenecek mi?



Alparslan'a değil Yınal'a daha yakın olan Göktuğ, Evdokya ile anlaşma yaparak ihanet edecek mi?

En yakın adamlarından biri olan Şeddad'ı kaybeden Emir Bozan, Karmati tehlikesine uyanan Selçuklular'a karşı nasıl tedbirler alacak, okları kendinden nasıl uzaklaştıracaktır?

En son obadan ayrılırken helallik isteyip vedalaştığı Akça'nın çarpışma yerinde vurulup düştüğünü gören Alparslan, buna sebep olanların peşine düşecek ve eline geçen ipuçları onu hiç beklemediği bir gerçekle yüz yüze bırakacaktır.