Kayra Zabcı, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonunda Seferiye Hatun karakteri ile oyuncu kadrosuna dahil oldu. Dizinin sezon finalinde Sultan Alparslan'ın eşi Akça Hatun vefat etmişti. Kayra Zabcı ise Seferiye Hatun karakteriyle Alparslan'ın ikinci eşini canlandıracak. Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye Hatun kimdir? İşte Seferiye Hatun ile ilgili merak edilenler...

SEFERİYE HATUN KİMDİR?

Seferiye Hatun, 1071'de Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın ikinci eşidir. Alparslan'ın ilk eşinin ismi Aka (dizide Akça), ikinci eşinin ismi ise Seferiye'dir.

Sultan Alparslan'ın bu iki evlilikten toplamda 12 çocuğu dünyaya gelmiştir.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Seferiye Hatun'u oyuncu Kayra Zabcı canlandıracak.

KAYRA ZABCI KİMDİR?

Kayra Zabcı, 2001 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan 21 yaşındaki oyuncu, küçük yaşlarda modelliğe başladı. Model Çocuk Türkiye Prensesi seçildi.

Aynı zamanda Best Child Model of the World yarışmasında birinci oldu.

Kayra Zabcı, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi alıyor.

Kayra Zabcı'nın rol aldığı yapımlar arasında Harem, Muhteşem Yüzyıl, Aşktan Kaçınılmaz, Küçük Ağa, Vatanım Sensin, Gülperi, Doğduğun Ev Kaderindir ve Canım Annem de bulunuyor.