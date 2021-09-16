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Dizi

Alparslan Büyük Selçuklu'nun çekimleri durduruldu!

TRT 1'de yayınlanacak, ünlü oyuncular Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in başrollerini paylaştığı “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisinin çekimlerine ara verildi.

16 Eylül 2021 Perşembe 12:51 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 12:51
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TRT 1'de yayınlanacak "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisinde önemli bir gelişme yaşandı. Yeni tanıtımı yayınlanan diziden yönetmen M. Çağatay Tosun ayrıldı.

ÇEKİMLERE ARA VERİLDİ

tv100'de yer alan habere göre, Tosun'un ayrılmasının ardından çekimlere ara verildi. Dizinin yeni yönetmeni ise henüz belli değil.

DİZİNİN KONUSU NE?

Geçen yıl Selçuklu İmparatorluğu'nun Melikşah döneminin ele aldındığı dizinin ikinci sezonunda ise Sultan Alparslan'ın hayatı anlatılacak. Dizide Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Sarp Levendoğlu, Gizem Karaca ve Korel Cezayirli gibi birçok başarılı isim rol alıyor.

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