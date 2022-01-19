19 Ocak 2022 Çarşamba 16:24 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 16:24

Annemizi Saklarken 7. Bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerinde Hande Doğandemir ve Kutsi'nin yer aldığı Annemizi Saklarken dizisinin son bölümünde Can'ın Hande'ye 'anne' diye seslenmesi bomba etkisi yaratır. Derya ve kardeşlerinin annelerini saklamaları neredeyse imkânsız bir hale gelmiştir. Handan'ın peri masalı son mu bulacaktır? İşte Annemizi Saklarken 7. bölüm full izleme PuhuTv linki ve son bölümde yaşananlar.

ANNEMİZİ SAKLARKEN 7. BÖLÜM FULL İZLE PUHUTV!

Annemizi Saklarken, 7. bölümüyle 20.00'de Star'da...

ANNEMİZİ SAKLARKEN SON BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (STAR)

Handan'ın yalanı ortaya çıkıyor...

ANNEMİZİ SAKLARKEN 7. BÖLÜM ÖZETİ

Annemizi Saklarken 7. Bölümde Can'ın dudaklarından dökülen "Anne!" kelimesi bir bomba etkisi yaratır. Handan'ın peri masalı son mu bulacaktır?

Derya ve kardeşlerinin annelerini saklamaları neredeyse imkânsız bir hale gelmiştir. Bora'nın elindeki deliller ile Handan'ın sırrı nihayet gün ışığına çıkacak gibidir.

Ela'nın zekâsı bazı sorunları çözerken başka çıkmazların içine sokar hepsini. Derya'yla Ela'nın iki ayrı taraf olması, aileyi de bölmektedir.

Annemizi Saklarken son bölümde Handan yeni hayatının altında ezilmeye başladıkça, kime güveneceğini de bilemez hale gelir. Bu da onu hatalar yapmaya sürükler.

Bunca zaman gözünü onun üzerinden ayırmayan Bora ise artık yeni sorular sorması gerektiğiyle yüzleşmektedir. Handan'ın değil de babasının, Dündar'ın sakladıklarını sorgulamaya başlar.

Füsun'un çok uzun zamandır sakladığı hayati bir sır, en olmaması gereken kişinin eline geçerken; Handan da gizli bir düşmanın kollarına düşmektedir... Zerrin'in kaderinin gölgesi üzerinde dolaşmaya başlar.

Ojo Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği Annemizi Saklarken dizisinin başrollerinde Kutsi, Hande Doğandemir, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Hatice Aslan gibi oyuncular yer alıyor.