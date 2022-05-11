Annedir Sırrıdır Çocuk, 6. bölümüyle Tv8'de ekrana geldi. Başrollerinde Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci ve Olgun Toker'in yer aldığı dizinin yeni bölümünde Defne ile Saldun arasında duygusal bir yakınlaşma yaşanıyor. Bunu öğrenen Çınar ne yapacak? Annenin Sırrıdır Çocuk 6.bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Youtube! Annenin Sırrıdır Çocuk izle 6. bölüm!

NTC Medya imzalı, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz'ün kaleme aldığı, başrollerini İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci, Engin Öztürk ve Olgun Toker'in paylaştığı Annenin Sırrıdır Çocuk, her Çarşamba saat 20:00'de Tv8'de. Yapımını Ntc Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, TV8 ekranlarının yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk 6. bölümüyle ekrana geldi.

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin 6.bölümünde Saldun, Defne'nin bebeğini bulmak için para kasasına takip cihazı yerleştirir. Takip cihazı Çınar ve Defne'nin evinden sinyal vermektedir.

Meryem takip cihazını bulup bebekle birlikte Denfe'nin evine bırakır. Salonun ortasında bebeği gören Defne ne yapacak?

Defne ile Saldun arasında duygusal bir yakınlaşma yaşanıyor. Bunu öğrenen Çınar ne yapacak?



ANNENİN SIRRIDIR ÇOÇUK OYUNCULARI

İrem Helvacıoğlu

Selin Yeninci

Engin Öztürk

Olgun Toker

Ahmet Varlı

Sacide Taşaner

Demet Gül

Selim Erdoğan

Birgül Ulusoy

Mine Kılıç