Annedir Sırrıdır Çocuk, 6. bölümüyle Tv8'de ekrana geldi. Başrollerinde Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci ve Olgun Toker'in yer aldığı dizinin yeni bölümünde Defne ile Saldun arasında duygusal bir yakınlaşma yaşanıyor. Bunu öğrenen Çınar ne yapacak? Annenin Sırrıdır Çocuk 6.bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Youtube! Annenin Sırrıdır Çocuk izle 6. bölüm!
Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin 6.bölümünde Saldun, Defne'nin bebeğini bulmak için para kasasına takip cihazı yerleştirir. Takip cihazı Çınar ve Defne'nin evinden sinyal vermektedir.
Meryem takip cihazını bulup bebekle birlikte Denfe'nin evine bırakır. Salonun ortasında bebeği gören Defne ne yapacak?
Defne ile Saldun arasında duygusal bir yakınlaşma yaşanıyor. Bunu öğrenen Çınar ne yapacak?
ANNENİN SIRRIDIR ÇOÇUK OYUNCULARI
İrem Helvacıoğlu
Selin Yeninci
Engin Öztürk
Olgun Toker
Ahmet Varlı
Sacide Taşaner
Demet Gül
Selim Erdoğan
Birgül Ulusoy
Mine Kılıç