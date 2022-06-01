Annedir Sırrıdır Çocuk, 9. bölümüyle Tv8'de ekrana geldi. Başrollerinde Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci ve Olgun Toker'in yer aldığı dizinin yeni bölümünde Saldun Meryem'den şüpheleniyor. Diğer yandan Meryem kayınvalidesi tarafından tehdit ediliyor. Meryem bu çıkmazdan nasıl kurtulacak? Annenin Sırrıdır Çocuk 9.bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Annenin Sırrıdır Çocuk izle 9. bölüm!



ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK İZLE 9. BÖLÜM YOUTUBE!

NTC Medya imzalı, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz'ün kaleme aldığı, başrollerini İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci, Engin Öztürk ve Olgun Toker'in paylaştığı Annenin Sırrıdır Çocuk, her Çarşamba Tv8'de.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOÇUK 9.BÖLÜM FULL İZLE

Yapımını Ntc Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, TV8 ekranlarının yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk 9. bölümüyle ekrana geldi.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK 9. BÖLÜM ÖZETİ

Defne'nin Sadun'a "Senden iyi bir baba olacak" sözü Annenin Sırrıdır Çocuk 9. bölüme damga vurdu. Sabriye Nuh'un ısrarı üzerine Meryem'in yanına gider fakat başka planlar peşindedir.

Meryem, kayınvalidesi tarafından boşanmaya zorlanır.

Meryem onu köşeye sıkıştıran herkesten kurtulmak için bir plan yapar. Meryem ne yapacak?

Artık daha güçlü olan Meryem'in yeni hamlesi merak edilirken Sadun ve Defne, birbirilerine yakınlaşmaya başlar.

Defne, Çınar ile ilişkisinin bittiğini ona kabul ettirmeye çalışır.

Sadun ise Defne 'nin işine sarılarak acısını biraz hafifletmek için devreye girer. Fakat Sadun'un en büyük sürprizi bu değildir, herkesin hayatını kökten değiştirecek büyük bir hamle yapar.

Annenin Sırrıdır Çocuk 9. bölümde Saldun Meryem'i sorgular.

Saldun Meryem'den şüphelenerek onun ne zaman doğum yaptığını sorar. Meryem yolun sonuna mı geliyor?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Sedef ve Çınar'ın yasak ilişkisi ortaya çıkınca dengeler değişir. Kimseye güveni kalmayan Defne bir darbede Sadun'dan alır.

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin 8.bölümünde Defne, Çınar ve Sedef'in ilişkisini öğrenmiştir. En yakın arkadaşıyla kocasının ihanetiyle yıkılan Defne, "İki aşağılık birbirinizi bulmuşsunuz" diyerek onlardan uzaklaşır.

Çınar ise Sedef'i düzenini bozmakla suçlar.

Defne, bebeğine kavuşmak için Saldun'la birlikte aramaya devam ederken Meryem'i korku sarar. Şüpheli kadının profili üzerinden konu araştırılırken Meryem paniğe kapılır.

Türkan Meryem'in karanlık geçmişini Sabriye'ye anlatır. Meryem ile Sabriye karşı karşıya gelir. Fakat Nuh beklenmedik bir hamle yapar.

Sabriye ise torununu Meryem'den alabilmek için elindeki son kozları oynar.