"Annedir Sırrıdır Çocuk" 5. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci ve Olgun Toker'in yer aldığı dizi Çarşamba akşamları ekrana geliyor. Annenin Sırrıdır Çoçuk 5.bölüm full izleme linki hbaerimizde yer alıyor. Youtube! Annenin Sırrıdır Çocuk izle 5. bölüm!

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK İZLE 5. BÖLÜM!

Yapımını Ntc Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, TV8 ekranlarının yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çoçuk 5.bölümüyle ekrana geldi.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOÇUK 5.BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Annenin Sırrıdır Çocuk her Çarşamba saat 20:00'de Tv8'de.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK

"Üstünü örttüğümüz her şeyin altında kalırız."

"Ben Meryem... Köksüz... Yuvasız... Neden böyle olduğumu anlamanız için çocukluğumu bilmeniz gerek... Anlatmak çok zor ama... Sadece sevgisiz büyüdüğümü bilin şimdilik... Benim gibi masum, küçücük bir çocukken sevilmeyenler içlerindeki boşluğu doldurmak için yalan söylerler. Ta ki... O boşluğu dolduran gerçeğinizi bulana kadar. Benim için o gerçek annelik... Defne'yle yollarımızı kesiştiren de bu... Birkaç ay sonra çocuğumuzu kucağına alacak iki anneyiz biz... Bir araya gelişimiz kaderin sırlı oyunlarında gizli..."