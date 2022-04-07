Annenin Sırrıdır Çocuk konusu, dizinin ilk bölümünün yayınlanması sonrası merak edildi. NTC Medya imzalı, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz'ün kaleme aldığı dizinin başrollerini İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci, Engin Öztürk ve Olgun Toker'in paylaşıyor. Peki Annenin Sırrıdır Çocuk oyuncuları kimlerdir? İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu
ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK KONUSU
Annelerin hikayesini gözler önüne serecek olan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yönetmenliğini Müge Uğurlar, senaryosunu ise Makbule Kosif kaleme alıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşen iki anne adayının yaşadıkları anlatılacak.
Öte yandan anneliğin kadınlara erilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serecek.
Senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Müge Uğurlar'ın oturduğu Annenin Sırrıdır Çocuk'ta İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, başrolü paylaşıyor.
ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK OYUNCULARI
İrem Helvacıoğlu - Defne Yılmaz
Engin Öztürk - Sadun Kenan
Olgun Toker - Çınar Yılmaz
Selin Yeninci - Meryem
Ahmet Varlı
Sacide Taşaner
Demet Gül
Selim Erdoğan
Birgül Ulusoy
Mine Kılıç
ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
İstanbul'da çekimleri yapılan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin ekrana gelen sahneleri Maslak, Beşiktaş, Galata gibi semtlerde geçiyor.
Annenin Sırrıdır Çocuk, her Çarşamba saat 20.00'da...