Annenin Sırrıdır Çocuk konusu, dizinin ilk bölümünün yayınlanması sonrası merak edildi. NTC Medya imzalı, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz'ün kaleme aldığı dizinin başrollerini İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci, Engin Öztürk ve Olgun Toker'in paylaşıyor. Peki Annenin Sırrıdır Çocuk oyuncuları kimlerdir? İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK KONUSU

Annelerin hikayesini gözler önüne serecek olan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yönetmenliğini Müge Uğurlar, senaryosunu ise Makbule Kosif kaleme alıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşen iki anne adayının yaşadıkları anlatılacak.

Öte yandan anneliğin kadınlara erilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serecek.

Senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Müge Uğurlar'ın oturduğu Annenin Sırrıdır Çocuk'ta İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, başrolü paylaşıyor.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK OYUNCULARI

İrem Helvacıoğlu - Defne Yılmaz

Engin Öztürk - Sadun Kenan

Olgun Toker - Çınar Yılmaz

Selin Yeninci - Meryem

Ahmet Varlı

Sacide Taşaner

Demet Gül

Selim Erdoğan

Birgül Ulusoy

Mine Kılıç

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'da çekimleri yapılan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin ekrana gelen sahneleri Maslak, Beşiktaş, Galata gibi semtlerde geçiyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk, her Çarşamba saat 20.00'da...